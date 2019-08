Lettre ouverte au Président de la République Son Excellence Macky Sall

Monsieur le Président,

Notre Commune des HLM est très agitée par l’histoire d’une éventuelle construction de la Gare du TER (Train Régional Express) qui devrait s’implanter au niveau des HLM Angle Mousse.

Face à une manque de communication de la part de l’Etat et de la Mairie des HLM, la population n’est pas bien informée sur les tenants et aboutissants du Projet, et jusqu’ici aucun acteur ne peut vous donner une information claire et exacte sur les conditions de la construction de la Gare du TER.

La population qui est mal informée n’a trouvé autre moyen que de se constituer en collectif pour s’opposer à toute forme d’utilisation de leur espace public sans au préalable être édifier sur la situation exacte. Car la population des HLM Angle Mousse n’accepte pas qu’on la prive de ses aires de jeu sans proposer une alternative.

Ce projet de construction d’une gare pour le TER devrait être mis sur la table et discuter ensemble avec la population impactée afin de trouver de meilleures solutions et éviter toutes dérives qui pourrait déverser à des altercations pouvant conduire des incarcérations.

Quant à nous en tant que Responsable politique et acteur pour le développement de la Commune des HLM, nous sensibilisons au Gouvernement à prendre des engagements fermes pour satisfaire la population et surtout les jeunes. Si nous devons acceuillir la Gare du TER, il serait bien qu’un quota d’emploi soit réservé aux habitants des HLM.

Ce projet va priver la jeunesse de deux terrains de Football. Cependant, l’Etat doit s’engager à nous construire notre Stade Municipal, situé à côté du Marché HLM5 et du Commissariat de Police. Plus de 20ans que le Projet du Stade est en Stand-by. Trois Maires ont occupé la Municipalité sans que le projet n’aboutisse.

A côté des deux terrains qui seront cédés pour la Gare, d’autres subsisteront. Nous demandons au Gouvernement de les aménager et de les équiper de pelouses synthétiques pour que notre Commune des HLM puisse disposer d’infrastructures modernes, à l’image d’autres quartiers de Dakar.

Il y a également le parcours sportif que les pouvoirs publics doivent réfectionner, car notre population est très jeunes et très sportive. Et toutes ces options permettrons à la Mairie d’avoir plus de recettes pour améliorer la qualité de vie des populations.

Monsieur le Président de la République Son Excellence Macky Sall, nous espérons que ce dossier fera parti de vos préoccupations afin de nous permettre d’avoir de lendemains meilleurs dans notre Commune des HLM.

Mohamet Massamba SEYE

Président Parti pour l’Emergence et le Développement (P.E.D/ Natangué)

Candidat à la Marie des HLM.