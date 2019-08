PDS : Me Abdoulaye Wade, victime de manipulation ?

Après avoir mis en place un nouveau secrétariat national du Parti démocratique sénégalais (PDS), Me Abdoulaye Wade appelle ses militants « à resserrer les rangs et à être vigilants. ». Resserrer les rangs, le PDS en a certainement besoin, après que son secrétaire général national, qui porté par son obsession à vouloir tout léguer à son fils, l’a placé maladroitement au cœur de la tempête. Nous avons du mal à croire que cette lettre contenant cet appel émane réellement de Me Abdoulaye Wade. Surtout, quand il est dit dans cette lettre que Me Abdoulaye Wade « remercie les militantes et les militants du PDS d’avoir accueilli avec un esprit militant la mise en place du nouveau Secrétariat National ». Me Abdoulaye Wade ne peut certainement pas se mettre dans la peau de ce personnage qui comme Néron, après avoir brûlé Rome, se mettait tranquillement à chanter.

Voir toutes ces réactions de désapprobation à l’intérieur du PDS, pour ensuite sortir un communiqué de ce genre, pour dire qu’il n’a rien à signaler, c’est se tromper lourdement. C’est narguer, ceux qui tous les jours, dans les rangs du PDS, marquent leur désaccord de réaménagement du secrétariat national. Me Abdoulaye Wade ne peut certainement faire preuve de cette désinvolture vis-à-vis de Babacar Gaye, de Me El Hadj Amadou Sall…, en déclarant sans sourciller leur donner « acte de leur volonté de demeurer militants sans figurer dans aucune structure dirigeante du Parti. »

On peut tout dire de Me Abdoulaye Wade, mais on peut lui reconnaître, cette qualité qu’il a, quand il fait face à une vague de désapprobations, il a toujours pris le recul nécessaire ; quitte à changer de position. L’on se souvient comment, il a changé de position lors de la dernière élection présidentielle, après avoir prôné le boycott et demandé aux Sénégalais de brûler les bulletins, le jour du vote. Nous ne sommes pas loin de penser comme certains, qu’au PDS, ce sont actuellement des « faucons » qui essaient de manipuler l’ancien Président de la République, à travers son fils Karim Wade, afin de prendre seuls les commandes/

Thiémokho BORE