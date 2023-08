Les cadres de Gueum Sa Bopp s’invitent dans le débat des intellectuels

Arrêtez de nous spammer !

Suite au débat intellectuels qui défraye la chronique ces temps ci , la cellule des cadre de Gueum sa Bopp a suivi avec beaucoup de mépris et d’indignation face aux nervis au stylo doré de la rue publique par ailleurs courtisans du César en posture d’avocats du diable avec une impertinence sans gêne non sans mener une politique d’Autriche face à la situation dramatique que vivent les senegalais.

Nous n’avons pas besoin de personnes intellectuellement violentent pour venir au secours de leur mentor en quête et à la recherche d’un poullain à sa succession.

Les sénégalais ont tourné le dos aux anciens soi-disant intellectuels qui ont préféré se servir du pouvoir et nous servent des débats de bas niveau pour venir secourir un régime qui a foulé au pied les principes de l’état de droit et qui encourage la gouvernance par la terreur et l’arrogance !

Il est vrai qu’il y a une véritable fracture entre les principes des droits fondamentaux et leur application par le gouvernement. Notre vision de l’État de droit consiste à garantir le respect de la hiérarchie des normes, l’égalité des citoyens devant la loi et la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Par ailleurs, dans ces périodes difficiles, où les populations souffrent des maux relatifs aux besoins primaires, on voit des discours de sommités de l’État pour répondre aux professeurs et intellectuels de la diaspora qui ont le droit de s’exprimer sur le destin du peuple sénégalais.

Un destin compromis de plusieurs jeunes assoiffés de réussite qui ont opté malheureusement la voie de l’immigration clandestine avec son bilan macabre que nous ne cessons de dénoncer!

Toutefois, au lieu de chercher des solutions aux problèmes, certains mercenaires du gouvernement attaquent d’imminents professeurs, intellectuels qui font la fierté de notre continent.

Nous ne pouvons qu’être désolés de ce débat stérile qui n’intéresse guère les Sénégalais.

Nous exigeons et espérons que le président organisera des élections inclusives, transparentes, à la bonne date, afin d’élire un président qui apportera des solutions aux problèmes actuels.

Nous n’attendrons pas du président d’envoyer des émissaires de son trésor caché de certains guignoles de l’opposition politiques qui cherchent à se faire un nom pour nous informer qu’il tenterait de faire passer 6 candidats comme qui dirait le syndrome de Boune Dione ! Nous n’attendrons pas du président non plus d’user de son coude qu’il a sur la justice pour bloquer des candidats sérieux à l’élection par le biais du parrainage débouté par la cours de justice de la CEDEAO ! Le Sénégal et les sénégalais en n’ont marres du système qui les étouffe et souhaitent un changement radicale avec des antisystème comme le président Bougane et le président Ousmane Sonko, qui au passage, nous lui souhaitons prompt rétablissement et lui exhortons de suivre les conseils de Serigne Mountakha yalla nafi yag te wer !

Nous voulons Mr le président désormais élire notre président !

Un président qui va restaurer la démocratie, qui va rétablir l’état de droit et qui va prioriser les investissements dans les secteurs primaires et secondaires afin d’assurer la sécurité alimentaire et atténuer l’inflation au lieu de s’orienter aux investissements de prestige, qui même nécessaire sont moins prioritaires que garantir la sécurité, la stabilité, la santé et le travail aux jeunes pour faire face à l’inflation exponentielle et chronique.

Le combat du gouvernement devrait consister à faire de la justice l’arme pour combattre la rupture d’égalité bref l’injustice.

En effet, le peuple rêve d’un président qui luttera contre le « guer » et encouragera le « goorgolu » à se structurer, un président qui nous aidera à nous décharger du système de « Dissal » de la Senelec et nous offrira des alternatives pour faire baisser considérablement le kw/h afin d’encourager l’investissement dans l’industrie et soulager les ménages!

Ces problèmes, qui suscitent de nombreuses inquiétudes, ne peut être résolu que si nous prenons conscience de la gravité de ce dysfonctionnement et si nous élargissons le champ de la démocratie. Il est essentiel que tous les citoyens puissent se reconnaître dans le fonctionnement des différentes institutions, indépendamment de la représentativité.

Pôle communication de la cellule des cadres Geum Sa Bop