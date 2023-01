Les cadres Républicains de France (APR) plus que jamais engagé derrière Macky

CONVERGENCE DES CADRES RÉPUBLICAINS DE FRANCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sacrifiant à la tradition, le Chef de l’Etat, le Président de la République, SEM Macky SALL, s’est adressé à la Nation sénégalaise ce 31 décembre 2022.

A l’entame de son propos, il a présenté ses condoléances attristées à la suite de la disparition du Pape émérite, Benoît XVI, rappelant ainsi le caractère laïc de la République.

Son discours a permis de passer en revue l’année écoulée pour notre cher pays le Sénégal, caractérisée par un taux de croissance établi à 4.8 %, qui devrait atteindre un niveau sans précédent de 10% en 2023 ; à cela s’ajoute le début d’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières ». Grâce à la bonne performance de nos régies financières qui ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant, poursuit-il, les recettes intérieures ont augmenté au cours de l’année 2022.

Après avoir fait de 2022 une année sociale, le Président a évoqué que 2023 sera dédiée à l’offensive économique qui fera passer notre pays d’état d’indigence à un état d’émergence.

La souveraineté alimentaire reste un chantier de premier plan après l’achèvement des travaux d’infrastructures, notamment la première phase du TER, le stade Abdoulaye Wade, les ponts de Foundiougne et Marsassoum, l’autopont de Keur Massar, l’axe Louga-Dahra, entre autres.

Pour un Sénégal De tous, un Sénégal Pour tous, les chantiers d’infrastructures (la ligne du BRT entre Guédiawaye et Dakar, la 2e phase du TER, entre Diamniadio et AIBD, la route du Daandé maayo, l’axe Kidira-Bakel et l’autoroute du Nord Dakar-Tivaouane-Saint-Louis) suivent leur cours alors que la Senelec se dote de nouvelles capacités, en attendant les retombées du projet pétrolier Sangomar et celui gazier GTA. L’accès à l’eau potable reste une priorité en plus de l’assainissement et la poursuite du Programme d’assainissement des villes de Dakar, Kaolack, Louga, Matam, Pikine, Rufisque, Tambacounda, Saint Louis, Tivaouane et Touba.

Le système éducatif ne sera pas en reste. Le maintien de 25% du budget national dans l’éducation et la formation avec des résultats probants comme l’inauguration de l’Université Amadou Makhtar Mbow, le démarrage des classes préparatoires aux grandes écoles, la finalisation des travaux de construction de l’Université El hadji Ibrahima Niasse, le renforcement des capacités de l’Université Virtuelle du Sénégal, le démarrage des enseignements du campus franco-sénégalais, la création des Universités de Matam, et de Tambacounda et la mobilisation de moyens pour la modernisation des équipements scientifiques de nos universités sont de parfaites illustrations. La même attention sera accordée aux Daara avec les fonds de dotation.

Poursuivant son allocution à la Nation, le Chef de l’Etat a mis l’accent sur l’inclusion sociale et l’équité territoriale qui seront poursuivies à travers la DER/FJ, dans le secteur de la santé avec l’inauguration de l’hôpital de Sédhiou alors que d’autres chantiers d’établissements publics de santé sont en cours.

Sur le plan diplomatique, SEM Macky SALL, en qualité de Président de l’Union Africaine, fait la fierté de tout un continent à travers son leadership éclairé et ses positions courageuses portant la voix de l’Afrique au-delà du continent. Et sur le plan sportif, le sacre de nos Lions à la dernière CAN et leur participation à la coupe du monde 2022 ont fini de mettre notre pays en orbite dans le concert des Nations.

Avant son adresse du nouvel an à la Nation, le Président avait effectué une tournée économique du 26 au 30 décembre 2022 dans la région de Tambacounda. Sans aucun doute, son acte montre l’attachement inconditionnel du Chef de l’Etat à nos terroirs.

Cette visite au Sénégal Oriental est marquée d’abord par un accueil chaleureux des populations de la région orientale ; ensuite par une série d’inaugurations d’infrastructures routières avec le tronçon Tambacounda-Goudiry-Kidira, de voiries, de caserne militaire, d’éclairages publics et de centrales électriques. Il convient de souligner également l’adoption du Programme d’Investissement Prioritaire triennal (PIP), 2023 – 2025, d’un montant de plus de 500 milliards se déclinant suivant 17 projets structurants pour la région de Tambacounda.

Le PIP couvre l’ensemble des secteurs socio-économiques de la région allant de la sécurité aux infrastructures, avec la relance des chemins de fer et la réhabilitation des aérodromes de Tamba et Bakel, en passant par la réalisation de l’Université du Sénégal Oriental, la construction des hôpitaux de Tambacounda niveau 3 et celui de Bakel niveau 1, entre autres. En outre, dans les mêmes circonstances, le Président a également présidé la Journée Nationale de l’Elevage notifiée par l’adoption du code pastoral. Cet événement majestueux montre la place primordiale du secteur de l’élevage dans le développement économique et social du Sénégal.

C’est pourquoi, compte-tenu de tout ce qui vient d’être évoqué de manière non exhaustive, nous, membres de la CCR-France, éprouvons une grande fierté d’appartenir à cette grande Nation et restons plus jamais engagés aux côtés du Grand Homme d’Etat qu’est le Président Macky SALL, profondément à l’écoute et au service de notre Grand Peuple Sénégalais, contrairement aux apprentis politiciens, batteurs de casseroles et troubadours qui se distinguent manifestement par l’arrogance, la démagogie, le populisme.

Fait à Paris, le 31 décembre 2022

Convergence des Cadres Républicains (APR) de France