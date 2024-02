Les candidats retenus devenus les parias du Dialogue…De héros à zéro

Lorsque le Conseil Constitutionnel (CC) avait donné la liste définitive des candidats retenus pour l’élection présidentielle de 2024, ceux qui avaient héroïquement passé le filtre du parrainage, étaient considérés comme des héros. Mais moins d’un mois plus tard, 17 d’entre eux sont mis au banc des accusés et considérés comme des parias. Tout simplement parce qu’ils voulaient protéger leur avantage, celui d’avoir été retenus comme candidats à la présidentielle. Le dialogue de Macky les a relégués au second plan et a fait d’eux les ennemis de la « stabilité » du Sénégal.

Les pestiférés d’hier se retrouvent aujourd’hui à la table du roi. Et les vainqueurs d’autrefois sont voués aux gémonies.

Ceci est l’œuvre du roi Macky Sall et son dialogue censé gérer une crise (mais laquelle ?). Pour Macky Sall, celui qui refuse de participer au dialogue est un « ennemi » de la « stabilité » du Sénégal. Les 16 candidats retenus, rejoints par Idrissa Seck, donc 17, ont boycotté le dialogue de Macky Sall. Ils sont traités de tous les noms d’oiseaux et qualifiés de traîtres lors du dialogue national. Et pourtant ces candidats retenus par le conseil Constitutionnel ne faisaient que défendre leurs droits constitutionnels.

Macky Sall qui a créé une vraie crise à partir d’une fausse crise, doit s’attendre à une plus grande crise. Il sera obligé de dissoudre le Conseil constitutionnel s’il veut aller au-delà du 02 avril date de la fin de son mandat. Et si le conseil Constitutionnel est dissous, Macky Sall pourra reprendre tout le processus électoral. En ce moment serons-nous dans une République ?

Macky Sall plonge le Sénégal dans un véritable dilemme. Il a appelé à un dialogue national pour retenir la date à laquelle l’élection présidentielle doit se tenir. Macky Sall a pris la décision d’abroger la loi convoquant le corps électoral le 25 février dernier. C’était à la date du 3 février dernier, soit à quelques heures de l’ouverture de la campagne électorale. Ce qui avait créé un véritable tollé.

Macky Sall s’est vu ensuite désavoué par le Conseil constitutionnel saisi par une partie de l’opposition et la société civile. Le Conseil constitutionnel lui réclame de tenir une nouvelle date de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais, alors que les députés de Wallu, appuyés par ceux de Benno Bokk Yaakaar avaient voté pour le 15 décembre pour sa tenue.

Il a convoqué un dialogue boycotté par 17 candidats sur les 19 retenus. Alors de quel dialogue s’agit-il ? Une nouvelle date au mois de juin a été retenue à l’issue du dialogue dont seuls deux candidats parmi les 19 retenus, ceux qui ont été recalés, des membres de la société civile et religieuse ont participé. Une autre tension s’annonce. Ceux qui ont boycotté le dialogue vont encore appeler à manifester dans la rue pour récuser cette date et réclamer que l’élection se tienne avant le 2 avril, date de la fin du mandat de Macky Sall.

Un nouveau chapitre dans la bataille de l’opposition contre le régime de Macky Sall s’ouvre. Pourtant Macky Sall a réussi à faire passer les 17 candidats qui ont boycotté le dialogue comme étant des ennemis de la stabilité du Sénégal. Ces derniers qui ont réussi le parcours difficile de passer le filtre du parrainage sont aujourd’hui dans l’incertitude.

Ils avaient réussi avec brio à faire valider leur candidature par le Conseil constitutionnel mais à cause de leur refus de dialoguer sont aujourd’hui dans les bancs des ennemis de la République. Ils sont nombreux les partisans de Macky à penser que tous ceux qui ont refusé de participer au dialogue, sont des ennemis de la paix et de la stabilité du pays. Voilà pourquoi, ils passent pour des déstabilisateurs de la nation aux yeux des Républicains.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn