Macky lynché de plus belle par la presse occidentale…le complot contre le Sénégal se dessine

Le président Macky Sall est dans un tourbillon politico-médiatique. Depuis qu’il a pris la décision unilatérale de reporter l’élection présidentielle du 25 février 2024, il est sous le feu des critiques. La presse occidentale est en train de mener une grosse campagne de dénigrement contre lui. Ces attaques qui viennent de tout bord sont différemment appréciées au Sénégal. Mais cet intérêt soudain des occidentaux cachent des non-dits. Et si notre pays n’y prend garde, il risque d’être frappé par une malédiction.

La presse occidentale a une nouvelle cible. Depuis quelques jours, toutes leurs caméras sont braquées dans notre pays. Macky Sall fait face à une campagne de dénigrement qui ne dit pas son nom. Le principale cause de cette situation est le report de la présidentielle et la volonté du chef de l’Etat de s’éterniser au pouvoir. Ce qui a poussé ses «amis» à se retourner contre lui. Ces personnes qui l’attaquent aujourd’hui sont les mêmes qui le défendaient lorsqu’il était à l’apogée de son règne. Chose qui n’est pas passée inaperçue. Lors de son face à face avec la presse, Macky en a fait mention.

Dr Cheikh Tidiane Gadio fait partie des premiers à dénoncer cette ingérence étrangère. « Les Sénégalais sont des patriotes, nous sommes des patriotes, nous tenons à ce qu’on vous respecte, ce ne sont pas des médias étrangers qui vont venir prendre la parole pour nous dire comment organiser l’élection présidentielle chez nous… », avait-il déclaré. Mais la presse occidentale semble ignorer ces récriminations. Deux (2) célèbres médias français continuent de cogner sur Macky Sall.

Deux (2) médias qui ont toujours été vus par l’opposition comme les complices de Macky Sall. Sur le plateau de France 24, Caroline Roussy, directrice de recherche à l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) en sa qualité d’invitée, a déchiré le dialogue entrepris par Macky Sall.

« Ce qui se passe au Sénégal est une mascarade. De toute façon, les 19 candidats sont la liste officielle du Conseil Constitutionnel et la plupart a choisi de ne pas participer. Donc un dialogue national pour faire quoi ? », s’est-elle interrogée. Avant d’ajouter : « si les implications n’étaient pas assez dramatiques pour les Sénégalais, je vous dirais qu’on est en plein dans une pièce de théâtre où le Roi va mourir, il sait qu’il va mourir et il précipite son pays dans sa chute » a déclaré Caroline Roussy.

Dans une publication devenue virale sur les réseaux sociaux, on a vu RFI caricaturer Macky Sall. Et au-delà de la presse, la diplomatie s’est mêlée de l’affaire. L’ambassade des États-Unis profite de la moindre occasion pour faire un communiqué pour dénoncer quelque chose. Et pourtant, toutes ses personnes étaient présentes quand la gestion de Macky Sall fût décriée depuis douze (12) ans par une certaine opposition et la société civile. Alors pourquoi ce revirement au moment où le chef de l’Etat propose un dialogue pour un Sénégal stable ?

La réponse coule de source. Quand des médias occidentaux sont contre un président, c’est parce ce dernier a refusé de s’aligner derrière leur politique. Depuis que le président « partant » a refusé d’appliquer la loi en faveur des LGBT, il essuie toute forme de critique. L’enjeu principal de cette campagne contre Macky Sall, c’est le pétrole et le gaz. Français, Russes et Américains veulent tous la même chose : mettre la main sur ces ressources. Ils ont cette capacité à pomper les pays africains jusqu’à la dernière goutte.

Quand ces États veulent une chose, ils mettent le prix fort. Partout où ils trouvent leurs intérêts, ils y mettent le feu. Beaucoup de sénégalais voient une main étrangère dans les derniers événements survenus dans ce pays. Et si rien n’est fait ou alors si Macky flanche, le Sénégal pourrait devenir la nouvelle base des jihadistes. C’est le seul moyen pour eux d’obtenir ce qu’ils veulent. Alors, le chef de l’Etat a intérêt à éviter de sombrer dans le piège tendu par ses anciens amis de l’occident. Voilà les véritables comploteurs contre le Sénégal.

Le Sénégal est une grande démocratie qui n’a aucune leçon à recevoir de l’occident. Les errements de Macky Sall ne peuvent aucunement affecter le prestige de notre pays. Cette situation actuelle doit pousser l’opposition à se poser certaines questions. Si Ousmane Sonko et Cie sont devenus les nouveaux chouchous de la presse étrangère, c’est parce que ces derniers déroulent leur agenda. Mais une chose est sûre : le Sénégal ne tombera pas !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru