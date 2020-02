Le vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé, Lo a reçu tous les suffrages de la part des membres du regroupement des charretiers de Touba et Mbacké. Forte de plus de 300 membres, ils se sont massés au grand boulevard de Mbacké-Ville pour dire toute leur satisfaction à l’égard du premier vice-président de l’Assemblée Nationale :« Le travail extraordinaire abattu par le Président Moustapha Cissé Lo mérite d’être retenu dans les annales de l’Histoire. En quatre (4), il a consenti beaucoup d’efforts sur les vastes chantiers de l’intégration. Nous pensons, aujourd’hui, que personne n’est mieux placé que nous, du département de Mbacké, pour reconnaître son travail. Il est une fierté pour Touba, Mbacké, bref, pour tout le Baol et, cette journée d’hommage vient à point nommé », a laissé entendre Mor Lo, un proche de Cissé Lo et, non moins, responsable politique de valeur du parti présidentiel dans la capitale du Mouridisme. Bassirou Diagne, de lui emboîter le pas : « Qui couronne les mérites d’autrui couronne ses propres mérites. Membre fondateur de l’APR, le Président Moustapha Cissé Lo a toujours été à l’avant-garde de tous les combats pour le triomphe de la cause présidentielle. Le Président Macky avait fixé son choix sur lui pour présider aux destinées du Parlement communautaire et, il l’a fait avec brio. Son bilan de 4 ans est largement positif. Cette activité entreprise par le regroupement des charretiers est l’une des actions que nous allons initier, encore, pour nous féliciter des résultats dignes de louanges du Président Cissé Lo », s’est-il expliqué.