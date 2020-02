La journée annuelle d’intégration de l’ Amicale des élèves et Étudiants de la Commune de Lat Mingué (Kaolack) à la UCAD a vécu, ce week-end. Cette manifestation qui a été axée sur le thème : » Comment développer son leadership personnel », avait pour parrain le Docteur Boubacar Sy, responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) au niveau de cette localité précitée. Ce dernier n’a pas mégoté sur les moyens pour accompagner ces alevins de l’ intelligentsia au niveau local. En bon Samaritain, il leur a offert d’importants cartons de tickets de restauration.

Rappelons que le thème, ainsi, soumis à l’appréciation de ces potaches a été traité par le Docteur Abdou Kader Dione, consultant et, non moins, expert en management. Le parrain qui était accompagné par une forte et très respectable délégation (Khalifa Wade, Biram Diagne, Mamadou Diallo Gankal, Ndjira Sall, Mamadou Diop, Saliou Ndiaye et Saybou Sylla, entre autres), a exhorté ses frères et sœurs étudiants à travailler dans la discipline mais aussi à cultiver la solidarité et le partage afin de réussir et contribuer à l’émergence de leur terroir. Il n’a pas aussi manqué de remercier et féliciter le Président de l’Amicale, l’occurence, le jeune Samba Ndong et son équipe pour le choix porté sur sa modeste personne. M.Sy a fait part de sa ferme volonté de soutenir d’accompagner cette jeunesse estudiantine partout où le besoin se fera sentir.

Au terme de cette rencontre oh ! combien studieuse, le parrain,décrit à l’unanimité comme un Sy bon serviteur de l’ éducation, a reçu un diplôme d’honneur en guise de reconnaissance