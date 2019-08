Les commerçants bloquent la reconstruction du marché Sandaga

Les commerçants du marché Sandaga ne veulent pas de la nouvelle maquette que les autorités ont proposée pour la reconstruction, dudit marché. Ils veulent le maintien de la maquette validée par consensus par le comité de pilotage mis en place sur directive présidentielle en 2018 et ils s’insurgent contre l’ultimatum fixé au samedi. Le préfet a convoqué les différentes parties aujourd’hui pour une sortie de crise, en a croire Dame Niang du collectif and aar sandaga qui s’est confié à Rfm.

Après 86 ans d’existence, le marché Sandaga vit ses derniers moments. Construit en 1933, ce lieu historique, mythique et très prisé de Dakar, sera rasé après la Tabaski. Une décision prise par l’État du Sénégal après un rapport accablant de la Direction de la protection civile, du Groupement national des sapeur-pompiers, de la Direction de la construction et celle de l’Urbanisme.

le marché Sandaga sera réhabilité et modernisé par l’Etat pour un cout de 10 milliards de Fcfa. Le nouvel édifice sera livré d’ici 2021.