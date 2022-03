Les deux homos surpris dans les filaos de Guédiawaye condamnés

Les deux homosexuels qui avaient été surpris, sur la bande des filaos par la police de Yeumbeul, ont été condamnés, vendredi dernier, à deux ans ferme pour acte contre nature par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.

« Le Soleil » qui revient sur les faits, rappelle qu’il s’agit de S. Seck et A. Watt. Selon leurs déclarations consignées dans le procès-verbal du commissariat de Yeumbeul, Seck était parti à la plage pour prendre de l’air. Il a eu un besoin naturel et est entré dans la forêt pour se soulager. Watt l’a vu, l’a regardé et lui a fait signe de le suivre. Ils ont avancé sur une dizaine de mètres, l’élève-professeur lui a proposé des rapports intimes et a mis un préservatif.

C’est ainsi que les policiers en patrouille les ont surpris l’un sur l’autre. A les en croire, c’était la première fois pour Seck. Watt avait déclaré que c’est un certain Alioune Badara qui l’avait initié aux pratiques homosexuelles et fait découvrir la bande des filaos, lieu de rencontre d’homosexuels. Au cours des débats d’audience, tous les deux ont catégoriquement nié les faits en soutenant qu’ils s’étaient rencontrés à la plage avant de sympathiser et partager une cigarette.

Finalement, ils ont écopé de deux ans ferme.