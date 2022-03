L’hôpital régional de Kolda sans scanner…le personnel médical dans la rue

Après la société civile qui avait manifesté pour réclamer un scanner et organisant même une quête pour mobiliser les fonds nécessaires, c’est au tour du personnel de l’hôpital régional de sortir dans les rues de la capitale du Fouladou pour protester contre ces manquements.

Las d’attendre les promesses non encore tenues par le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et le président du Conseil départemental de Kolda Moussa Baldé, les travailleurs de l’hôpital régional de Kolda qui continuent de broyer du noir avec l’absence d’un scanner et d’un radiologue, ne comptent plus rester en spectateurs. Ils ont tenu un sit-in dans les locaux de la structure sanitaire pour dénoncer l’absence de médecin radiologue à l’hôpital régional qui ne dispose pas non plus de scanner depuis plus de deux ans.

« L’hôpital régional de Kolda traverse des difficultés dans son fonctionnement à cause, entre autre, du manque de radiologue et d’un scanner », déplore le secrétaire général du Sutsas par ailleurs président régional de And Gueusseum. Selon lui, « Les populations souffrent du manque de scanner a Kolda et les malades sont toujours évacués sur Ziguinchor ou Sédhiou pour se faire consulter ».