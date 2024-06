Les dirigeants du G7 réaffirment leur soutien aux programmes d’infrastructures en Afrique

Les dirigeants du G7 réunis lors de leur sommet dans les Pouilles, en Italie, ont réaffirmé leur soutien à des projets d’infrastructure de plusieurs milliards de dollars dans toute l’Afrique afin de réaliser le potentiel économique et la transformation du continent.

Le président américain Joseph Biden et la présidente en exercice du G7, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, ont coprésidé une réunion ad hoc spéciale en marge du sommet afin d’examiner le Partenariat du G7 pour les infrastructures mondiales et l’investissement (PGII) et ses liens avec le plan Mattei pour l’Afrique récemment dévoilé par l’Italie.

La réunion qui a passé en revue les réalisations du Partenariat du G7 pour les infrastructures mondiales et l’investissement et le respect des engagements pris depuis son lancement en 2022, a également été suivie, en ce qui concerne les dirigeants d’entreprise, par des représentants italiens et américains du secteur privé de la finance, de l’énergie et du numérique, disposant d’un large portefeuille de projets sur le continent africain.

L’Italie a déclaré à l’assemblée qu’elle se joignait aux efforts des États-Unis et de l’Union européenne pour promouvoir le développement durable le long du corridor de Lobito, s’engageant à renforcer la collaboration et à mobiliser une contribution globale supplémentaire pouvant atteindre 320 millions de dollars en investissements pour soutenir l’infrastructure ferroviaire principale et les projets secondaires connexes, en vue de créer des synergies supplémentaires avec l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA).

Le corridor de Lobito est un tronçon d’infrastructure ferroviaire qui serpente à travers des régions riches en minerais et en pétrole de l’Angola, de la République démocratique du Congo et de la Zambie. Il relie l’Afrique centrale et l’Afrique australe et donne accès à l’Afrique de l’Est et à l’océan Atlantique.

Il est typique des mégaprojets d’infrastructure soutenus par la Banque africaine de développement pour permettre à l’Afrique d’atteindre son objectif déclaré de transformation économique complète, de développement durable et d’éradication de la pauvreté.

Exprimant ses remerciements pour avoir été invité à participer au prestigieux sommet du G7, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a déclaré aux dirigeants mondiaux que la Banque africaine de développement avait investi plus de 50 milliards de dollars dans des infrastructures de qualité en Afrique au cours des huit dernières années. Il a déclaré que la Banque est le principal bailleur de fonds du continent africain en matière d’infrastructures.

Toutefois, il a averti que « l’Afrique a un déficit de financement des infrastructures de 68 à 108 milliards de dollars par an. Il faut y remédier pour réaliser l’ambition de l’Afrique, fortement soutenue par le G7, de devenir une grande puissance économique mondiale ».

À l’appui de l’objectif du Partenariat du G7 pour les infrastructures mondiales et l’investissement de mobiliser 600 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures des économies émergentes, une coalition d’investisseurs américains a mis en lumière et engagé à nouveau des milliards de dollars d’investissements privés dans des infrastructures de grande envergure dans les marchés émergents, alignées sur les priorités du PGII.

Dans une déclaration commune, les coprésidents ont salué l’engagement renouvelé de l’Italie à stimuler le développement en Afrique, notamment en approfondissant les partenariats avec les pays africains dans le cadre de son plan Mattei, et ont souligné leur engagement à renforcer la coordination entre le PGII, le MPA et le Global Gateway de l’Union européenne « afin de maximiser notre impact collectif alors que nous travaillons à développer des corridors économiques transformateurs en Afrique ».

Le secteur privé italien s’est également joint aux nombreuses voix qui appellent à une augmentation des investissements en Afrique. Dans le cadre de cet engagement, le Plan Mattei pour l’Afrique a lancé de nouveaux instruments financiers en collaboration avec la Banque africaine de développement, ouverts aux contributions des partenaires internationaux.

Saluant les engagements renouvelés en faveur de la transformation économique de l’Afrique, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rappelé que l’initiative du PGII n’avait que deux ans et qu’elle était née en réponse à la pandémie et à la crise alimentaire provoquée par la guerre de la Russie en Ukraine.

« À l’époque, nous avons uni nos forces et déclaré que nous avions besoin d’un programme d’investissement majeur pour les infrastructures à l’étranger. Le PGII était né. L’Union européenne contribue à hauteur de 300 milliards d’euros par le biais du Global Gateway, et c’est fantastique que le plan Mattei nous rejoigne maintenant ».

« Nous voulions créer une alternative pour les investissements dans les infrastructures. Ce n’est pas seulement la puissance de feu financière qui est impressionnante, mais le PGII est durable : il est bon pour la planète et pour les finances d’un pays », a-t-elle souligné.

La réunion a confirmé l’engagement de lancer et d’accroître les investissements autour des corridors économiques du PGII à l’échelle mondiale, y compris les corridors en Asie, en Afrique et celui reliant l’Europe à l’Asie à travers le Moyen-Orient, notant l’appréciation du large éventail d’investissements actuels et futurs des entreprises privées dans les secteurs stratégiques, tels que le financement pour l’énergie verte et la numérisation.

Les coprésidents ont également salué l’Initiative pour l’industrialisation verte en Afrique (AGII) en tant que plateforme clé de collaboration sur les investissements dans les infrastructures en Afrique et ont célébré l’engagement de l’Alliance mondiale pour l’énergie au service des populations et de la planète (GEAPP) à hauteur de 100 millions de dollars en capital d’investissement catalytique philanthropique afin de débloquer un milliard de dollars supplémentaires en financement privé. Les participants ont également reconnu la GEAPP comme l’un des partenaires clés dans la mise en œuvre de projets de production d’énergie renouvelable distribuée, de stockage d’énergie par batteries et d’e-mobilité.

Outre le corridor de Lobito, M. Adesina a énuméré toute une série d’autres projets soutenus par la Banque pour changer la face de l’Afrique.

Il s’agit notamment :

Du financement, à hauteur d’un milliard de dollars, du corridor de transport de 1 110 km qui relie l’Éthiopie à Nairobi et à Mombasa, augmentant ainsi de 400 % les échanges commerciaux entre ces deux pays.

Du partenariat avec le Global Gateway des États-Unis et de l’Union européenne pour financer le corridor de Lobito entre l’Angola, la Zambie et la RDC. La Banque africaine de développement fournit 500 millions de dollars pour financer l’extrémité zambienne du corridor.

Le financement du corridor ferroviaire central qui relie la Tanzanie, la RDC et le Burundi, pour un montant de 3,2 milliards de dollars, par le biais de la titrisation

Le financement, à hauteur de 213 millions de dollars, de la ligne de transport d’énergie reliant la Mauritanie et le Mali et du pont de Rosso reliant le Sénégal et la Mauritanie.

Cependant, il a déclaré que « le manque de projets bancables, qui est lié à une insuffisance de facilités de préparation de projets » reste un défi majeur.

La Banque africaine de développement a créé l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA), avec 500 millions de dollars pour la préparation et le développement de projets, afin de mobiliser dix milliards de dollars d’investissements privés dans l’infrastructure verte pour accélérer la transition de l’Afrique vers le zéro émission nette.

« L’AGIA a reçu un soutien mondial et a été présenté par l’Italie lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G7. Je tiens à remercier le G7 pour le soutien de 150 millions de dollars qu’il apporte à l’AGIA », a-t-il conclu.

L’Italie et les États-Unis poursuivent leur collaboration sur des projets d’énergie propre, d’agriculture durable et d’e-mobilité, en commençant par des projets potentiels au Kenya.

Enfin, les dirigeants du G7 ont salué les efforts de la présidence italienne du G7 visant à promouvoir une mise en œuvre efficace du PGII et à améliorer la coordination des investissements avec les partenaires grâce à la constitution d’un nouveau secrétariat.