Les écoles privées bafouent l’autorité du Président Macky Sall

Rejet de l’enveloppe qui leur allouée par le Chef de l’Etat : Les privés de l’Education bafouent l’autorité de Macky Sall

Un milliard de FCFA. C’est le montant déboursé par le Chef de l’Etat Macky Sall pour soutenir les privés nationaux du secteur de l’Education dans le cadre du fonds de résilience nationale destiné à secourir tous ceux qui sont frappés par la crise liée à la covid-19. Dans le secteur du Tourisme et des Transports aériens, une enveloppe a été dégagée pour venir en aide aux acteurs impactés. Tout le monde dans ce secteur, s’est accordé à dire que le montant est modeste et en deçà, des besoins réels de ses acteurs. Cela ne les a pas empêché tout de même d’accepter les montants alloués et de continuer à réclamer une rallonge de l’enveloppe qui leur est destinée.

Dans tous les autres secteurs, la rengaine est la même. Partout, on crie à la modicité des sommes allouées, mais on accepte tout de même de recevoir les fonds octroyés. Pour les établissements privés du secteur de l’Education, l’on ne veut pas faire de même, et l’on décide rejeter avec mépris l’enveloppe octroyée par le Chef de l’Etat. Comme si lui, compte tenu de la modicité des moyens de l’Etat, peut subvenir tout le monde à la hauteur des attentes.

La crise liée à la covid-19 est devenue un prétexte pour que tout le monde pense que l’aide à allouer doit lui revenir de droit et au montant qu’il juge nécessaire. Les propriétaires des établissements privés ont décidé de manifester leur mépris à l’endroit du Chef de l’Etat. La première institution du pays voit son honneur, son autorité être bafoués par les propriétaires des établissements privés qui pourtant en dehors de cette aide exceptionnelle allouée par l’Etat dans le cadre de la covid-19, bénéficient d’une subvention annuelle de 1,5 milliard FCFA de l’Etat du Sénégal.

L’Etat du Sénégal doit surtout faire preuve de fermeté. A-t-on déjà vu des gens qui se font aider rejeter le montant qui leur est destiné et dire c’est ceci ou rien ? En réalité, il y a comme une volonté de faire du chantage à l’Etat du Sénégal, quitte à ce qu’il soit organisé un boycott de la reprise des enseignements par les acteurs du privé qui font preuve ainsi d’un manque de patriotisme qu’il faut dénoncer partout à travers le Sénégal.

La rédaction de Xibaaru