Les élections Locales se tiendront en fin 2021…selon Mahmoud Saleh

Le ministre d’Etat Mahmoud Saleh a évoqué, à l’émission Jury Du Dimanche (JDD) sur I-radio, la question des élections locales initialement prévues en juin 2021 et reportées à plusieurs reprises (1er décembre 2019, mars 2020, mars 2021) et celle des législatives fixées en 2022. Selon lui, « leur couplage n’est pas envisagé pour le moment ».

A l’entame de ses propos, le directeur de Cabinet du chef de l’Etat a annoncé la date retenue pour les locales prochaines. « Les élections locales se tiendront probablement à la fin de l’année 2021, le temps de faire l’audit et la revue du fichier électoral », a-t-il déclaré. Répondant à la question de savoir si ces élections seront couplées avec celles législatives, M. Saleh a été formel. Selon lui, « Il n’est pas envisagé de coupler les deux élections pour le moment », estimant que « le gouvernement compte respecter le calendrier républicain jusqu’à événement qui puisse modifier cette option ».

L’invité du JDD persiste et signe : « La question de l’organisation des élections législatives en 2022 est réglée par le calendrier républicain. Pour le moment, on se préoccupe des élections locales, bien que prévues au plus tard en mars 2021 qui, objectivement ne pourra pas se tenir compte tenu du fait que le dialogue a convenu une revue du processus et un audit du fichier », a-t-il expliqué. Avant de demander à tous de « laisser le temps au temps ».