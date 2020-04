Selon le ministre de l’éducation nationale, Mamadou Talla, « les examens de fin d’année vont connaître un léger décalage »

Invité de l’émission Jury du Dimanche sur I radio avec Mamadou Ibra Kane, le Ministre de l’Education apporte des précisions sur l’éventualité d’une année blanche. Selon Mamadou Talla, l’année académique sera saine et sauve. C’est en substance, la position défendue par le ministre de l’Education nationale, ce dimanche, 12 avril 2020, à l’émission le Jury du Dimanche (JDD), sur Iradio (90.3) et iTv. Face à Mamoudou Ibra Kane, le Ministre a rassuré les parents d’élèves et le monde scolaire sur la situation actuelle qui prévaut sur l’école sénégalaise.

Pour freiner la propagation du Coronavirus, le chef de l’Etat avait pris une batterie de mesures. Parmi celles-ci, le renvoi des élèves en vacances pour une durée de 45 jours. Mais, pour le Ministre de l’Education Nationale, cette situation est loin d’être inquiétante. « Personne ne maitrise l’issue de cette pandémie. Mais, l’espoir est permis. La situation telle qu’elle évolue, nous osons espérer que, le 4 mai prochain, les cours pourraient reprendre », a-t-il déclaré.

Selon Mamadou Talla, les années académiques précédentes ont connu des perturbations beaucoup plus importantes. Des grèves qui duraient, parfois, jusqu’à trois mois. Pourtant, a-t-il rappelé, ces perturbations, relativement plus longues, n’ont jamais causé d’année blanche ou absence d’examens.

Fort de constat, le Ministre de l’Education Nationale exclut toute idée d’année blanche ou d’année invalide. « Nous ne sommes pas dans une dynamique où on peut parler d’année blanche. Les examens vont se tenir. L’année scolaire en cours a démarré le 1 octobre 2019. Elle devrait se terminer le 31 juillet 2020. Et jusqu’au moment de fermer les écoles, les cours se déroulaient dans d’excellentes conditions », a-t-il indiqué. Le Ministre de poursuivre : « Nous sommes en train de perdre, en moyenne, un mois de cours. Mais, nous tenons a rassuré les parents que le quantum horaire sera respecté si tout se passe comme prévu. Et, au lieu de tenir l’examen début juillet, nous pouvons les décaler d’un mois ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn