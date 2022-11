Les femmes cadres de Benno se lancent dans la vente des cartes

La Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, revenant sur l’actualité nationale comme gouvernementale, se dit prête à relever le défi de la vente des cartes. Sur invitation de leur leader, le Président Macky Sall, les Femmes Cadres ont pris d’assaut le week-end dernier, le siège de leur parti, afin de montrer leur détermination à mener le combat pour le placement de 1.500.000 cartes.

Les Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, en réunion hebdomadaire, ont félicité le Président Macky Sall pour la bonne tenue des finances publiques. Une performance saluée par le chef de la mission du FMI. En effet, pour la dernière revue de son programme, le FMI donne son satisfecit au Sénégal par rapport aux performances de l’économie nationale. Le taux de croissance qui était de 4,7% en 2022, passera à 8,7% en 2023.

Un vibrant hommage a été rendu au leader incontesté de sa génération, Macky Sall, qui s’est fait l’avocat de toutes les femmes du monde lors de la 2e Conférence sur la Masculinité Positive. Pour lui, « rien ne justifie qu’une femme ou une fille soit violentée, marginalisée ou discriminée ».

La Plateforme félicite le Président Macky Sall qui participe au sommet du G20 à Bali, en Indonésie, d’où il a lancé un appel à la solidarité mondiale, afin relever les défis des crises sanitaires, alimentaires, économiques et climatiques. Il a aussi invité ses pairs à intégrer l’Afrique comme membre permanent au forum du G20.

En somme, les Femmes Cadres félicitent le Président Macky Sall pour son aura internationale, reconnue par tous et sa diplomatie préventive qui ne cessent de hisser le drapeau du Sénégal au niveau des pays les plus aimés et respectés.

Ainsi, la Plateforme des Femmes Cadres de BBY et de la Majorité Présidentielle, réaffirme son soutien sans faille au gouvernement et au président de la République, Macky Sall et compte l’accompagner pour la réalisation de sa vision pour le Sénégal Horizon 2035.