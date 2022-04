Les femmes de Benno veulent donner la majorité à Macky

La 7ème édition de la conférence nationale des femmes de Benno et de la grande majorité présidentielle orientée sur le thème « Femmes et politique en islam » a eu lieu, ce samedi, à Dakar. Cette rencontre religieuse a été une occasion pour les femmes de lancer l’initiative « And Jeggo Am Ndam ».

Selon la présidente nationale des femmes de BBY et de la grande majorité présidentielle, cette initiative vise à assurer une majorité confortable au Président de la coalition BBY aux élections législatives du 31 juillet 2022. Ndèye Marième Badiane a renseigné qu’un séminaire sera organisé à cet effet dans les meilleurs délais. Il a été également prévu une tournée nationale pour une remobilisation des femmes afin d’assurer une majorité qualifiée au soir de ces échéances électorales, rapporte Emedia. Pour finir, les femmes renouvelé leur confiance et leur engagement aux côtés du Président de la République. Lors de cette conférence, les femmes ont rappelé les réalisations du chef de l’Etat, Macky SALL.

Venu pour animer la conférence religieuse, Oustaz Pape Anne est revenu sur la place et le rôle de la femme dans la politique. A l’en croire, la politique si elle est faite normalement n’entrave en rien sur la croyance et la pratique de l’islam. Il a donné comme exemple Sokhna Aïcha qui, pour lui, doit être une référence pour toute femme.