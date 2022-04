L’association des malades mentaux exige la démission de Diouf Sarr

Déficients mentaux disparus à Kaolack : l’ASSAMM exige la démission de DIOUF SARR.

Des déficients mentaux ont disparus à Kaolack, dans des conditions extrêmement nébuleuses, à la suite de bains corporels, avec des individus, opérant à bord de véhicule. Maintenant, leurs parents sont dans le désarroi, leurs proches pouvant être victimes de trafic d’être humain. En tout cas, ces malfaiteurs agissent avec la complicité des autorités sanitaires qui n’ont jamais voulu prendre leurs responsabilités, face à ce grave phénomène de lavage de malades mentaux.

C’est pourquoi, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) va déposer deux plaintes, ce mardi 19 avril 2022, à Kaolack et à Dakar, contre X et Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR. Vu la gravité des faits, Ansoumana DIONE et compagnie exigent la démission immédiate du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, pour avoir permis à ces groupes d’individus, visibles sur les réseaux sociaux, d’exercer librement ce sale boulot.

Par ailleurs, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) précise à quiconque voudrait l’entendre, qu’il n’existe aucune association reconnue au Sénégal, pour laver ou coiffer des malades mentaux. D’ailleurs, la loi 75-80 du 09 juillet 1975, relative au traitement des maladies mentales et au régime d’internement de certaines catégories d’aliénés, interdit formellement de telles actions, pour préserver leur dignité et leur sécurité.

Rufisque, le 17 avril 2022

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)