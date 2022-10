Les ferrailleurs dans la rue…ils dénoncent la concurrence déloyale des exportateurs

Les prochaines semaines risquent d’être mouvementées dans le secteur de la ferraille où les relations entre les brocanteurs et récupérateurs sont de plus en plus difficiles. Les ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs vont descendre dans la rue le 18 octobre prochain pour dénoncer des pratiques dites déloyales des industriels et la campagne de diabolisation dont ils font l’objet de la part de ces derniers.

En effet, les brocanteurs dénoncent une violation permanente des conventions en vigueur dans le secteur, par les exportateurs mais aussi une « boulimie insatiable ». Pour faire arrêter la concurrence déloyale des exportateurs dont ils se disent victimes et la diabolisation, les membres de la Fédération des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs du Sénégal (Fnfbrs) invitent le nouveau ministre du Commerce à se saisir très vite de ce dossier afin de faire revenir l’ordre dans un secteur au creux de la vague.

Afin de se faire entendre, les ferrailleurs sont prêts à utiliser tous les moyens pour faire échec au projet des industriels de les écarter du circuit. Et pour ce faire, ils comptent sur la mobilisation de tous leurs membres le jour J à la Place de l’Obélisque, rapporte Sud Quotidien.