Après le tabac dans les parties intimes, les filles utilisent du…sucre

Pendant que vous utilisez du sucre dans votre tasse de thé pour votre petit-déjeuner le matin, certains utilisent du sucre pour boire du tapioca, d’autres utilisent du sucre pour faire cuire des farcis, certaines femmes l’utilisent à des fins différentes.

Le sucre est une classe de glucides au goût sucré. C’est aussi un carburant rapide et facile à utiliser par le corps. Certains types de sucre sont le lactose, le glucose, le fructose et le saccharose. Le sucre est utilisé dans de nombreux remèdes naturels. Il donne un goût sucré aux aliments.

De plus en plus de filles croient que le sucre dans l’eau du bain donne de la chance et des attractions pour les hommes riches. Les filles utilisent deux cubes de sucre dans la salle de bain pour se baigner et laver leur partie intime. Nous ne pouvons pas dire d’où vient cette tendance, mais elle gagne en popularité en Afrique subsaharienne alors que de plus en plus de jeunes filles croient en ses pouvoirs magiques.

Brenda, une jeune fille de 22 ans originaire de Douala au Cameroun nous a dit que sa sœur aînée était celle qui lui avait révélé les pouvoirs magiques de 2 cubes de sucre dans l’eau de baignade. Elle dit qu’au début, elle avait l’habitude d’être rejetée par les hommes mais depuis qu’elle a commencé à se baigner avec 2 cubes de sucre dans son eau, seuls les hommes riches viennent à sa rencontre et dit qu’il semble que le goût sucré de leur corps ait des pouvoirs attrayants.

Brenda dit qu’à chaque fois qu’elle sort, elle met deux cubes de sucre dans son eau de bain, commence par laver sa partie intime avec de l’eau, puis son visage avant de laver tout son corps. Elle prétend que tous ses amis à qui elle leur a appris cette astuce sont mariés avec des hommes riches de la ville.

Neola, de son côté, affirme qu’en plus d’utiliser les deux cubes de sucre dans la salle de bain pour se baigner, elle a également mélangé 1 cube de sucre avec une cuillère à café de miel dans quelques gouttes d’eau tiède et frotter son visage avec le mélange. Elle dit que ce mélange illumine votre visage et élimine les taches sombres.