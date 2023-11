Les « foutaises » de Sonko : son candidat va démissionner du Palais pour le mettre au pouvoir

On aura tout vu au Sénégal. La politique n’est plus une affaire de projet de société. Le champ politique est devenu une scène où le culte de la personnalité a pris le dessus sur le destin du peuple. Le cas Ousmane Sonko en est une parfaite illustration. Le leader de l‘ex Pastef en prison, vient de choisir son lieutenant Bassirou Diomaye Faye, un autre prisonnier, pour être le candidat qu’il n’a pu être. Et tout ceci cache un plan machiavélique. Si Bassirou Diomaye Faye gagne, il prêtera serment, libérera Sonko puis démissionnera pour laisser le Palais à ce dernier…Foutaise !

Ousmane Sonko est obsédé par le fauteuil de Président de la République du Sénégal. Il est mis en prison et a été rayé des listes électorales. Ce qui ruine ses chances de convoiter le poste de Président de la République du Sénégal en février 2024. Mais, il est toujours obsédé. Et pour parvenir à ses fins, il a choisi l’ex-secrétaire général de son parti dissous pour qu’il soit son candidat.

Bassirou Diomaye Faye s’il est élu en février 2024, il ne sera alors chargé que de chauffer le fauteuil de Président de la République pour quelque temps au profit de Ousmane Sonko. Un temps qui sera mis à profit pour réhabiliter Ousmane Sonko et remettre en selle l’ex Pastef qui retrouvera ainsi son récépissé. Une fois, tout le processus terminé, Bassirou Diomaye Faye va démissionner de son fauteuil de Président de la République et permettre l’organisation d’une élection anticipée qui verra la participation de Ousmane Sonko qui viendra la remporter.

C’est dire que le leader de l’ex Pastef n’a jamais baissé les bras dans sa volonté de devenir Président de la République du Sénégal malgré ses déboires judiciaires. Tout comme le pouvoir qui l’a empêché de prendre part aux joutes de 2024 en se fondant sur ses démêlés judiciaires, lui il mise sur la participation et la victoire de Bassirou Diomaye Faye pour se remettre en selle.

Ousmane Sonko travaille pour le compte de forces obscures qui veulent s’emparer des ressources naturelles du Sénégal. Sans compter que le Sénégal doit être la première étape pour leur conquête du reste de l’Afrique Sud saharienne. Seule la présence de Ousmane Sonko peut leur garantir de parvenir à leurs fins. C’est pourquoi, elles font tout et misent sur tout pour faire de lui, Président de la République du Sénégal.

Ses forces obscures ne font confiance qu’au maire de Ziguinchor. Elles veulent tout faire pour l’installer dans le fauteuil de Président de la République. La poursuite de leurs projets funestes pour le Sénégal et le reste de l’Afrique en dépend. C’est pourquoi, Ousmane Sonko est en train d’abattre ses ultimes cartes en misant sur Bassirou Diomaye et faire de lui le Président de la République en février 2024.

Un Président de la République qui ne sera que de transition et qui va lui ouvrir la voie vers le Palais quelques mois plus tard. Ousmane Sonko a mis sur pied son plan et compte le dérouler jusqu’à ce qu’il soit intronisé Président de la République du Sénégal. Un plan machiavélique qui montre que le maire de Ziguinchor n’aura de paix que s’il est porté à la magistrature suprême.

C’est dire que si les responsables de Benno Bokk Yaakaar ne se montrent pas vigilants, voilà un autre tour que leur a préparé le leader de l’ex Pastef. C’est dire que d’ici l’élection présidentielle, Macky Sall et son camp ne doivent pas baisser la garde. Ousmane Sonko n’abdique pas. Il est obsédé par le pouvoir et tente par tous les moyens de parvenir à ses fins.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn