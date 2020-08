Les grands traîtres de l’état…Ils ont trop parlé

Divulgation de secrets d’Etat : Thierno Alassane Sall sur les traces d’Idrissa Seck, d’Ousmane Sonko et d’Abdoul Mbaye

Avec son ouvrage « Protocole de l’Elysée », Thierno Alassane Sall dit TAS-LA-HAINE marche sur les traces d’Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye. Ils sont les seuls à avoir eu à occuper de hautes fonctions étatiques, pour ensuite déballer des secrets d’Etat. Dans sa cassette intitulée « Lui et moi », Idrissa Seck qui a eu à occuper successivement les postes de ministres d’Etat, Directeur de cabinet du Président de la République, ensuite de Premier ministre sous le magistère de Me Abdoulaye Wade avait fait des révélations honteuses.

Idrissa Seck était allé jusqu’à révéler comment lui et Me Abdoulaye Wade, ancien Président de la République du Sénégal avaient plongé dans les caisses du Trésor dès leur arrivée au pouvoir. Comme pour narguer les Sénégalais, après avoir sorti des secrets d’Etat, il déclarait que « c’est au moment du partage du butin que les grands bandits s’entredéchirent ».

Ancien Inspecteur des Impôts et Domaines, Ousmane Sonko avait sciemment jeté dans la rue des secrets d’Etat, en déballant des tas de choses qui se dérouleraient aux Impôts et Domaines. Ousmane Sonko avait sorti des secrets d’Etat, parce que tout simplement il avait choisi de bâtir une carrière d’opposant car sachant qu’il allait se faire radier. Alors que de grands leaders de l’opposition au Sénégal qui ont été de hauts fonctionnaires et très radicaux vis-vis du régime du Parti socialiste comme Landing Savané, Ibrahima Sène, Abdoulaye Bathily et tant d’autres, se sont toujours abstenus de livrer des secrets d’Etat dont ils sont pourtant détenteurs.

Abdoul Mbaye a honteusement livré des secrets d’Etat, en voulant se dédouaner sur l’affaire Pétro-Tim. L’ancien Premier ministre par inadvertance républicaine s’est empressé en révélant comment il avait été amené à poser sa signature sur le décret accordant à Pétro-Tim des licences d’exploitation du pétrole au Sénégal. Et dans son livte « Servir », Abdoul Mbaye dévoile des scandales dans l’attribution de certains marchés publics : « Les marchés de construction des maisons seront souvent attribués à des personnes totalement incompétentes, parfois venues du milieu de la lutte. Les règlements ». Il attend de sortir du gouvernement pour le dénoncer. Et pourtant il aurait pu s’y opposer et démissionner tout au plus.

Aujourd’hui, c’est TAS-LA-HAINE qui se distingue en rejoignant ce cercle restreint mais honteux de ces anciens hommes d’Etat qui mettent dans la rue des secrets d’Etat. Le titre de son ouvrage « Protocole de l’Elysée : Confidences d’un ancien ministre d’Etat » est déjà révélateur. Qui dit confidences, veut déjà tout simplement dire « trahir des secrets d’Etat ». Voilà pourquoi aussi bien Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, TAS-LA-HAINE ne sont pas dignes de la confiance des Sénégalais.

La rédaction de Xibaaru