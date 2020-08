Thierno Alassane Sall déballe…Les secrets d’Etat jetés dans la rue

Son départ du gouvernement, Thierno Alassane Sall dit TAS a toujours du mal à le digérer. L’ancien ministre de l’Energie est un homme rancunier. Si rancunier qu’il pense régler des comptes avec le Chef de l’Etat Macky Sall et l’ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne, avec la publication de son ouvrage : « Le protocole de l’Elysée : Confidences d’un ancien ministre du Pétrole ».

Un ouvrage qui montre que l’ancien ministre de l’Energie limogé est loin d’être un homme d’Etat et n’est pas digne d’occuper de hautes fonctions au sein de l’Exécutif. Thierno Alassane Sall, dans son ouvrage, a sorti des propos qu’il aurait échangés avec le Chef de l’Etat Macky Sall en réunion du Conseil des ministres ainsi que des SMS qu’il aurait reçus du Premier ministre de l’époque, Boun Abdallah Dionne.

TAS-LA-HAINE s’évertue donc à livrer des secrets d’Etat, même si au passage, l’on constate que son ouvrage est truffé de mensonges.

TAS-LA-HAINE ne connait rien de la fonction d’un homme d’Etat qu’il a eue à exercer. Une fonction qui exige le respect du secret d’Etat. Du reste, que faut-il attendre d’un homme de sa veine, capable de tout déballer, au point de donner même la couleur du verre dans lequel il boit.

TAS-La-HAINE démontre que c’est pour des intérêts financiers et politiques qu’il a voulu passer outre les instructions du Chef de l’Etat Macky Sall et de son ancien Premier ministre Boune Abdallah Dionne sur la signature de l’accord entre l’Etat du Sénégal et un groupe pétrolier pour l’octroi d’une licence d’exploitation. En vertu de quoi, doit-il refuser d’exécuter les ordres que lui donne celui que les Sénégalais ont accordé leur confiance en l’élisant Président de la République, et qui seul doit rendre compte au peuple.

TAS-LA-HAINE s’est discrédité avec son ouvrage et ne peut plus prétendre exercer des fonctions au sein de l’Exécutif. Il ne mérite la confiance de personne. Des hommes de sa trempe sont capables d’enregistrer leurs interlocuteurs pour après mettre tout sur la voie publique. Ce sont feu Djibo Leyti Kâ et Ousmane Tanor Dieng qui doivent se retourner dans leurs tombes, après la publication de l’ouvrage de TAS-LA-HAINE qui s’exerce à dévoiler des secrets d’Etat. Djibo Leyti Kâ et Ousmane Tanor Dieng, deux hommes qui nous ont quittés, en emportant avec eux plein de secrets d’Etat.

La rédaction de Xibaaru