Les graves révélations de Ansoumana Dione sur…la Covid-19, Masque, Vaccin, Couvre-feu

Après la célébration du Magal de Touba et du Maoulid, l’on a remarqué nulle part une augmentation de contamination, liée à la Covid-19. En clair, c’est l’approche médicale qui a échoué dans le domaine de la prévention et même par rapport à certaines mesures dont l’interdiction de rapatriement des corps de concitoyens, décédés à l’étranger. La Santé et l’Action Sociale, ne doivent plus être l’affaire uniquement des médecins qui ne sont pas les seuls à constituer ce secteur si vaste et essentiel. Maintenant, l’usage d’un vaccin est agité contre la Covid-19 et cela risque de décimer notre population, d’où la prudence à ce sujet.

Dakar, le 04 décembre 2020,