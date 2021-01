Les habitants de la Sacré-Cœur 3-Vdn en alerte contre les prédateurs fonciers…

Ces derniers temps, des spéculateurs véreux, opérateurs immobiliers et prédateurs fonciers en complicité avec la direction générale de la Sicap ont pillé la bande de terres logeant le mur de la piste de l’aéroport de Dakar-Yoff sise Sacré-Cœur 3-Vdn. En poussant leur appétit foncier, les mafieux viennent de déguerpir les mécaniciens occupant cette bande « rouge » de la piste pour y construire des villas.

Face à la passivité et à l’impuissance des résidents et propriétaires de Sacré-Cœur 3-Vdn, ces mêmes prédateurs sont en train de lorgner d’autres espaces publics de la cité (Jardins, terrains de football et basket etc.) qu’ils comptent morceler, rapporte Le Témoin.

Dans ce cas, rajoute le journal, ils vont franchir le Rubicon ! En tout cas, le conseil de quartier, l’association des jeunes et l’amicale des résidents et propriétaires sont en état d’alerte contre ces prédateurs fonciers. Toute une population invite leur voisin-propriétaire, le président de la République Macky Sall, à faire cesser ce banditisme foncier.

Les habitants interpellent également le directeur de la Sicap à prendre ses responsabilités car quiconque s’aventure à squatter les terrains de football et de basket des jeunes le fera à ses risques et périls financiers