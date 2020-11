Voici les hommes qui font la dépigmentation de leurs lèvres

En matière de beauté, la dépigmentation des lèvres est la tendance actuelle chez les gars.

Les hommes ont apparemment décidé de ne plus rester derrière en matière de beauté. La grande nouveauté c’est de rendre la bouche rose bonbon. Les hommes se lancent de plus en plus dans cette tendance qui n’est pas sans risques.

Des lèvres noires, blanches ou sèches aux lèvres roses, humides et attirantes tel est le nouveau vœu des jetsetteurs. C’est vous dire jusqu’où les gars peuvent aller pour plaire aux femmes. Ils cherchent à avoir des lèvres « juteuse » avec la dépigmentation.

La dépigmentation des lèvres cette tendance qui vient du Nigeria nécessite l’utilisation de méthodes naturelles comme des massages, de l’hydratation ou artificielles comme des tatouages ou l’usage de produits fabriqués à cet effet. Pour plus d’originalité, certains gars changent uniquement la lèvre inférieure, “c‘est plus sexy et attire plus” nous a balancé un jeune homme à la recherche d’un de ces produits maquillant dans un supermarché.

Ce que vous n’avez pas comme information c’est que les lèvres dépigmentées tout comme la peau vieillissent plus rapidement et avec le temps se fendillent comme la viande dans un état de décomposition surtout quand les produits utilisés sont de mauvaise qualité. Ah ça! Il faut faire gaffe !