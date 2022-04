Exaspérés de voir Rihanna exposer son ventre, des internautes crient à la dépravation

Des internautes critiques le style vestimentaire de Rihanna sur la toile.

La chanteuse Barbardienne, Rihanna est enceinte. Ce n’est un secret pour personne, du moins, pour ceux qui la suivent.

En effet, depuis la publication en janvier dernier de sa première photo montrant son ventre arrondi, refuse de se couvrir le corps. Tous ses clichés publiés depuis lors mettent en exergue son ‘’ ventre nu’’.

Rihanna assume ses tenues

D’ailleurs, elle avait annoncé ne pas se comporter comme les autres femmes qui lorsqu’elles contractent une grossesse, essaient de la camoufler dans de grandes robes ou qui se retirent de scène pour celles qui sont sous les feux des projecteurs. « je ne ferais pas comme toutes ces femmes enceintes qui se couvrent le corps.

On se prépare à assister à un accouchement sous les projecteurs

Je ne mettrais ni de longues robes, ni de tenue dite conventionnelle. Habituez-vous à me voir ainsi tout au long de ma grossesse», avait-elle annoncé lors d’une soirée. Depuis lors, rien à changé dans sa manière de se vêtir.

Robes transparentes ou décolletées, ou le ventre carrément nu, Rihanna vit sa vie de star.

Elle a fait la couverture du magazine de mode ‘’ vogue’’ avec des clichés assez osés qui ont flammé la toile.

Le Ras-le-bol des internautes

Exaspéré de voir les clichés ‘’ choquant’’ de la star, des internautes expriment leur ras-le-bol et crient à la dépravation. « C’est bien d’ être fiers de sa grossesse, mais là franchement on en a marre. On se prépare à assister à un accouchement sous les projecteurs, trop c’est trop, c’est la dépravation, c’est l’effet de la solitude, j’en ai marre de voir ses photos tous les jours , vivement qu’elle accouche. Je n’en peux plus de la voir», ont commenté les internautes sous une publication de Rihanna qui avait pour légende « C’est trop amusant de s’habiller, je ne laisserai pas cette partie de moi disparaître juste…Lire la suite ici