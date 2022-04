Cet homme marié à des triplées parle de leur intimité

« Mon amour n’est pas destiné à une seule femme » – révèle l’homme qui vit avec les triplées kényanes

Big Man Stevo, un Kényan, a révélé qu’il est naturellement polygame et que l’amour qu’il a n’est pas destiné à une seule femme.

S’exprimant sur CitizenDigital, Big Man Stevo dit qu’il est par nature polygame et c’est la raison pour laquelle il sort avec les sœurs triplées.

« Je suis un homme fidèle et généreux et tout ce qui me concerne vient en grand, même les bénédictions; c’est pourquoi ils m’appellent le grand homme Stevo. J’ai tendance à croire que mon amour n’était pas destiné à une seule fille et que naturellement je suis né polygame et que tout le monde le sait. Je suis toujours honnête et fidèle et mes ex étaient parties parce que je leur avais dit que je voulais en ajouter une de plus. Je ne veux pas tricher, je veux ajouter et, par coïncidence, des bénédictions sont venues à moi quand je les voulais », soutient-il.

Stevo a révélé qu’il est en relation avec les sœurs triplées depuis deux mois et il espère qu’elles finiront par s’épanouir dans une grande famille.

“Cela fait à peine deux mois et nous vivons au jour le jour. Nous apprenons les uns des autres; on prend notre temps… je fais la bise et je ne dis rien alors attendez-vous à des surprises car je n’aime pas trop exposer ma famille ».

Concernant le rationnement du temps, les triplées ont révélé avoir un emploi du temps qui indique qui passe le temps avec lui.

“Nous trois, nous lui sommes suffisants et nous n’allons pas lui permettre d’en amener une autre. C’est donc une famille heureuse”, soutiennent-elles.



Leur petit ami a ajouté: “Pourquoi les gens doutent-ils du fait que je satisfasse trois dames, ce n’est pas un problème. Donc pour moi une semaine, elles sont trois. Chaque lundi c’est Mary, mardi c’est Cate et Eve mercredi. Ensuite, le week-end, nous nous rencontrons tous et…Lire la suite ici