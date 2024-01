Les interrogations de Mamadou Lamine Diallo sur la réfection du building administratif

A quand la livraison du building administratif Mamadou Dia?

On me dit que finalement, on pourrait être amené à détruire le building administratif et reprendre à zéro.

J’espère que c’est faux et j’attends une clarification de Latif Coulibaly devenu porte serviette de Amadou Ba. Le grand journaliste a perdu son âme hélas.

L’affaire est sérieuse. J’avais demandé une commission d’enquête parlementaire sur cette question, BBY a voté contre au bureau de l’Assemblée nationale.

Par contre, pour le Conseil Constitutionnel et le PM Amadou Ba, BBY a voté pour. Pour quelle raison ? Désir de transparence ? Je n’y crois pas.

Mamadou Lamine Diallo