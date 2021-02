Les 42 personnes arrêtées lors des manifestations de lundi dernier pour soutenir Ousmane Sonko seront déférées au parquet aujourd’hui, rapporte L’Observateur qui donne l’information dans sa livraison de ce jeudi, la piste de l’instruction est visée.

Les mis en cause sont poursuivis pour les délits de participation à une manifestation non autorisée, troubles à l’ordre public, destruction de biens publics et privés, incendie criminel, violences à agents dans l’exercice de ses fonctions…