Covid-19 : Macky vaccine le Sénégal en fin Février

Le chef de l’Etat a invité, mercredi en Conseil des ministres, à redoubler de vigilance face à la propagation de la Covid-19. Ainsi le Président Macky Sall a donné des instructions au gouvernement pour préparer la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Le Président Sall a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale, en relation avec le ministre des Finances et du Budget et les ministres concernés, « de prendre toutes les dispositions sanitaires, logistiques, financières et de mobilisation sociale, nécessaires au lancement sur l’ensemble du territoire national, des campagnes de vaccination, à la fin du mois de février 2021 au plus tard ».

Par ailleurs, relève Macky Sall, la Covid-19 ne devrait nullement être un frein aux rendez médicaux au niveau des hôpitaux. Il demande au ministre de la Santé « de sensibiliser davantage les acteurs de la santé et les populations, sur le respect des rendez-vous médicaux et la fréquentation régulière des structures de santé, tout en veillant particulièrement sur le déroulement optimal du programme élargi de vaccination (PEV). »

Macky Sall a, aussi, invité, le ministre de la Santé et de l’Action sociale à « faire un point hebdomadaire en Conseil des Ministres, sur les statistiques de vaccination Covid-19 au niveau national et international. »