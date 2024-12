Les jeunes du PLSS demandent la libération de Samuel Sarr

Nous, Jeunesse Libérale Sociale Sénégalaise du PLSS, dénonçons avec la plus grande fermeté l’arrestation illégale de notre leader, Samuel Amète Sarr, fondée sur des accusations totalement infondées et dépourvues de tout fondement juridique. Cette arrestation fait suite à la gestion exemplaire d’un projet d’envergure visant à développer une centrale électrique innovante, conçue et financée grâce aux efforts acharnés de notre leader et de certains sénégalais.

Il est important de rappeler que Monsieur SARR a été le principal architecte de ce projet. À travers une vision stratégique, il a pris en charge la gestion financière, mené toutes les démarches nécessaires pour sécuriser les financements et activement recherché des partenaires pour la construction de la centrale ainsi que pour la fourniture des équipements nécessaires à la production d’énergie. Grâce à son leadership, cette centrale électrique sera une infrastructure essentielle au bénéfice de toute la communauté et au développement du pays. Cela sera illustré par le fait qu’elle représentera 25 % de la production énergétique du Sénégal et contribuera largement à réduire les coûts d’exploitation énergétique au niveau national. Le projet est déjà à 95% et que notre mentor est l’initiateur et a concentré tout son énergie, son expertise et son temps pour la réalisation de ce bijou qui va être bénéfique pour le Senegal mais aussi les pays voisins.

Cependant, il semble qu’une collusion ait été organisée entre certains acteurs et des actionnaires malintentionnés dans le but de prendre le contrôle de cette centrale électrique. L’arrestation de notre leader a pour seul objectif de faciliter cette prise de pouvoir par des méthodes coercitives et illégales. Au-delà du tort causé à notre leader, c’est non seulement le Sénégal qui en souffre, mais également l’idée même que l’homme noir peut mener à bien un projet d’une telle envergure. Cela signifie que c’est toute la jeunesse africaine qui est remise en question. Nous ne pouvons pas offrir à l’étranger l’excuse de croire que l’Africain n’est pas capable.

Nous condamnons fermement cette tentative manifeste de manipulation et de spoliation. Nous appelons la communauté nationale et internationale à se mobiliser pour dénoncer ces pratiques et exiger la libération immédiate de notre leader ainsi que la préservation des droits liés à ce projet stratégique.

Nous restons déterminés à défendre la justice et l’intégrité de ce projet. Nous continuerons à nous battre pour la vérité, la transparence et le respect des droits humains.

Free Président Samuel SARR !!

Cellule de communication de JLSS