Les jeunes tournent le dos à Sonko…C’est le début de sa chute (vidéo)

Depuis la victoire des Lions et la visibilité des infrastructures réalisées par Macky Sall ainsi que les mesures prises pour alléger le panier de la ménagère, les jeunes qui avait pris d’assaut les rues au mois de mars 2021, ont commencé à changer de ton vis-à-vis de Macky Sall. Le président qui était peint en noir et considéré comme un bourreau est subitement devenu le vecteur de stabilité selon ces jeunes qui osent prendre publiquement la parole pour dénoncer la « violence de Sonko »…

Est-ce le début de la descente aux enfers pour le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko ? Les jeunes qui avaient affronté les forces de l’ordre dans les rues lors de émeutes sociales de mars 2021 pour le défendre, sont ces mêmes jeunes qui aujourd’hui le dénonce et l’accusent de « violence ». Et mieux, ces jeunes ne veulent plus suivre Sonko dans l’inconnu et préfère cheminer avec Macky Sall qui fait déjà ces preuves.

« Macky Sall ne parle pas, il travaille et avance. Par contre Sonko ment… » voici en substance le résumé de ces vidéos ci-dessous prises sur Twitter. Et plusieurs vidéos du même genre sont devenues virales sur la toile. Ousmane Sonko y est peint comme un narcissique qui œuvre pour un autre objectif que celui des Sénégalais. Certains jeunes vont jusqu’à le traiter de séparatiste et de haineux qui n’a pas assister au sacre des Lions ni à l’inauguration du stade Abdoulaye Wade…

Regardez ces vidéos

Et cette vidéo d’un jeune vantant les mérites de Macky Sall