Les libéraux tapent sur Cheikh Dieng : «Il ne représentait plus grand chose après»

Après sa démission du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et ses explications, l’ancien maire de Djidah Thiaroye Kaw ne convainc pas ses camarades de parti. Bien au contraire. Abdoulaye Barry, membre de la cellule communication dudit parti, est monté au créneau pour démentir. Selon lui, Cheikh Dieng est parti parce qu’il est devenu indésirable dans la formation politique, rapporte Walf.

« Il a eu le culot de menacer Me Abdoulaye Wade. Et tout le monde sait qu’on ne menace pas notre leader. Il avait exigé qu’on l’investisse tête de liste sans quoi, il allait quitter le parti avec sa base. Pour lui prouver que c’est lui le chef, le président a demandé à ce qu’on le positionne à la 37éme place. A cause de cela, il a refusé de battre campagne lors des législatives alors qu’il était investi sur la liste nationale. Il accuse Karim Wade de tout, pourtant il a été promis au détriment d’autres responsables plus méritants. Nous savons tous qu’il ne représentait plus grand chose après qu’il a perdu sa base politique à Djidah Thiaroye Kaw. Il a été battu », explique Abdoulaye Barry.

Par ailleurs, le responsable libéral assure que l’une des autres raisons pour lesquelles Cheikh Dieng a été écarté du PDS est que l’ancien maire de Djiddah Thiaroye Kaw aurait rencontré le président Macky SALL avant le scrutin du 31 juillet 2022.