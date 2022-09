Vaccination anti-Covid : l’Allemagne accélère le Sénégal

3.9millions US$ de l’Allemagne seront injectés au Sénégal pour accélérer la vaccination contre la Covid-19. Selon un communiqué du ministère fédéral allemand des affaires étrangères, en date du 31 août dernier, ce financement permettra à l’Unicef de soutenir le Gouvernement sénégalais dans la mise en œuvre de sa stratégie de vaccination contre la Covid-19 dans le pays.

A cet effet, il s'agira selon la source, de «renforcer les capacités nationales pour le stockage approprié des vaccins et des consommables au niveau central et opérationnel avec la mise aux normes des dépôts régionaux de vaccination, les capacités matérielles et logistiques pour la mise en œuvre des activités de vaccination contre la Covid-19, ainsi que la vaccination de routine, de soutenir la génération de la demande en faveur de la vaccination contre la Covid-19 à l'image des autres antigènes par le biais de l'engagement des chefs traditionnels et religieux, des mobilisateurs communautaires volontaires, des médias et des jeunes, mais aussi d'améliorer la gestion sécurisée des déchets biomédicaux, avec des incinérateurs modernes respectant les normes de sauvegarde environnementale».