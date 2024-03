Les mange-mil du Palais…Ces opposants qui passent par la porte dérobée

Incroyable ! Des opposants qui se disaient incorruptibles et irréprochables ont été mis à nu par des griots qui gardent rarement des secrets. Ils sont allés voir le Président en cachette. Ils vont pour leur propre compte ou le plus souvent pour le compte de leur leader. La toute dernière visite d’opposants au Palais est au compte du Pastef et de la coalition Yewwi Askan Wi. Des proches du leader radical Ousmane Sonko ont franchi les portes du Palais pour aller négocier les conditions de libération du prisonnier du Cap Manuel. D’autres opposants sont passés par la porte dérobée pour ressortir avec des enveloppes grises…

« Xaalis neex na » (L’argent est doux) chantait Youssou Ndour. Et les opposants le savent. Être opposant au Sénégal n’est pas chose aisée. Des opposants se cachent pour aller prendre des engagements avec le Président Macky Sall et en ressortir avec les poches pleines.

Selon Farba Ngom, le député-griot du Président, « Clédor Sène et Dame Mbodj ont été reçus en audience, dans la plus grande discrétion, par le Président Macky Sall et qu’ils ont pris des engagements ». D’autres médiateurs sont allés au Palais pour négocier l’amnistie de Ousmane Sonko, lui qui avait dit qu’il n’allait jamais négocier avec Macky Sall.

Farba Ngom ne parle pas pour rien. Qui ne se souvient. C’est lui qui avait révélé au grand public le deal qu’avait entrepris Abdoul Mbaye alors qu’il était Premier ministre. Abdoul Mbaye avait failli faire signer au Président de la République Macky Sall, un décret conduisant à la mise à mort de la Société africaine de raffinage (SAR). Ce qui allait nuire aux activités de raffineries du Sénégal, alors que le pays engorgeait d’importantes réserves de pétrole et de gaz.

Abdoul Mbaye agissait alors pour des intérêts privés qui ne cherchaient qu’à faire main basse sur les ressources qu’engorge le Sénégal. Cette déclaration de Farba Ngom avait mis en alerte le Palais. Le Chef de l’Etat n’a pas signé ce projet de décret qui avait été contre-signé par le Premier d’alors, après qu’il a été informé par des acteurs du secteur que c’était là le moyen de remettre des ressources naturelles du Sénégal entre les mains de groupes privés.

Farba Ngom ne parle donc pas pour du vent concernant des informations en provenance du Palais de la République. Farba Ngom sait bien ce qu’il dit. Avec quel intérêt peut-il cibler deux individus pour leur citer de s’être rendus et sortis du Palais de la République à travers des portes dérobées. Farba Ngom ne peut pas sortir de telles accusations sans en avoir la seule preuve.

Concernant Clédor Sène, tout le monde comprend qu’il n’est pas crédible. Clédor Sène est cité comme étant le principal acteur de la mort de Me Babacar Sèye. Pour cette affaire, Clédor Sène a varié dans ses déclarations tantôt disant ceci, tantôt indiquant cela. Clédor Sène n’est pas une personne indiquée et crédible. Il a menti à tout le peuple sénégalais concernant l’affaire du meurtre de Me Babacar Sèye.

Clédor Sène est miraculeusement sorti de prison grâce à un loi d’amnistie visant les faits pour lesquels, il avait été jugé et emprisonné. On ne lui connaissait aucun bien, mais Clédor Sène est devenu, après sa sortie de prison, un homme d’affaires très prospère. Par quel miracle ? D’aucuns soutiennent que c’est à la suite d’un deal pour masquer les circonstances de la mort de Me Babacar Sèye.

Clédor Sène peut être capable de tout. Dame Mbodj est lui aussi accusé par Farba Ngom. Quel est l’intérêt pour Farba Ngom d’accuser un individu aussi insignifiant de la scène politique nationale de s’être introduit et de ressortir en toute discrétion du Palais pour des faveurs ?

Clédor Sène et Dame Mbodj au lieu de tergiverser, doivent dire aux Sénégalais, les vrais motifs de leur présence au Palais.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn