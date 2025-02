Les millions des victimes divisent…ça va chauffer sur le parti de Sonko

Des millions sont annoncés pour indemniser les victimes des manifestations survenues entre 2021 et 2024. Mais cet argent n’est pas bien vu. Il commence déjà à diviser. Dans les rangs du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), cet argent fait déjà des mécontents qui ne sont pas d’accord avec les décisions prises par les autorités. De l’autre côté, des sénégalais voient d’un très mauvais œil cette indemnisation. Car ils estiment que des personnes plus méritants sont délaissées.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait fait savoir qu’il va procéder à l’indemnisation des familles des victimes de violences électorales dès son accession à la présidence. Chose que son régime fera. Vendredi, la ministre de la Femme et des solidarités a annoncé l’assistance que l’Etat a décidé d’allouer aux ex détenus, aux familles des personnes décédées et aux blessés une assistance financière. Selon la ministre, il ne s’agit pas de réparation ou d’indemnisation. Dix millions de francs CFA seront accordés aux familles de chacune des 80 personnes tuées dans les manifestations.

Une prise en charge médicale et 500 000 francs CFA seront accordés à chacun des 2172 ex-prisonniers sous Macky Sall, répertoriés par l’Agence nationale des statistiques sénégalais. Une décision qui fait grincer des dents. Le collectif des ex détenus trouve dérisoire la somme qui leur est réservée. «On salue l’initiative du gouvernement. Mais pour dire vrai, ce qu’il nous faut, c’est assister ces jeunes qui ont subi des sévices et des dommages qu’on ne peut pas imaginer. Des jeunes qui ont été victimes de très longues détentions qu’aucune réparation sur cette terre ne peut régler. Ce ne sont pas 500 000 francs Cfa qui vont régler les problèmes d’une personne qui a été emprisonnée deux ans», a réagi l’un d’eux.

L’ancien détenu, sur la Rfm, poursuit : «Et durant ces deux ans de détention, cette personne a perdu plus de 10 millions de francs CFA entre les problèmes familiaux, son emploi qui est perdu. Personne ne peut fixer exactement la 500 000 francs Cfa ne règlent pas les problèmes d’une personne qui a été emprisonnée durant 2 années. Il faut que ces jeunes aient accès au minimum pour avoir un nouveau départ. Les 500 000 francs Cfa on salue et on apprécie, mais s’ils peuvent améliorer ce serait vraiment meilleur.»

Lamine Bara Diop, alias Diop Taif, coordonnateur communal de Pastef à Taif et ex-prisonnier, ne mâche pas ses mots : «L’État a causé du tort à des citoyens. J’ai été arrêté trois fois, détenu un an arbitrairement, jugé et relâché sans explication. Mais ce n’est rien comparé aux morts, aux blessés par balles, aux invalides qui restent cloués au lit. 500 000 FCFA, c’est trop peu au vu des préjudices subis», a-t-il fait savoir. Une polémique qui en dit long sur les problèmes que cet argent va créer dans le parti de Ousmane Sonko.

Dans le cercle politique, cet argent n’est pas bien vu. Me Moussa Diop estime qu’il faut aller «directement vers l’abrogation promise de la loi d’amnistie avec une Assemblée nationale mécanique et sans fuite en avant pour identifier les véritables victimes qui ne se limitent pas à des militants de Pastef». «Moi-même, je suis un ancien détenu politique qui ne réclame aucune indemnisation, la lutte pour le respect de la Constitution en valait la chandelle», dira-t-il. Babacar Gaye, pour sa part, s’interroge sur la légalité de cette indemnisation en l’absence de décisions judiciaires identifiant clairement des victimes et des responsables.

Selon lui, dans un État de droit, une telle allocation de fonds publics devrait être encadrée par des jugements établissant des responsabilités précises. Il soulève également une question cruciale : en cas d’abrogation de la loi d’amnistie, les bénéficiaires de ces indemnités devraient-ils rembourser les sommes perçues ? Une interrogation qui mérite d’être posée au moment où le régime veut faire toute la lumière sur ces événements qui ont coûté cher au Sénégal.

Face à la tolé soulevée par cet appui, le régime devrait revoir cette décision. L’argent est connu comme étant le premier facteur de discorde dans un compagnonnage. Après les péripéties qu’ils ont traversées, les patriotes ne devraient pas s’humilier pour des billets. Mais le régime de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne devraient pas non plus, oublier ces autres victimes qui n’ont pas demandé à faire partie de cette «révolution».

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn