Résistance contre le Pastef…trois généraux de Macky Sall au front

Si Macky Sall savait, il ne serait pas précipité pour quitter précipitamment le pays. Son candidat ayant été battu par Bassirou Diomaye Faye, il a refusé de faire face aux nouvelles autorités. Installé au Maroc, il a laissé son parti, l’Alliance Pour la République (APR), sans leader. Beaucoup d’observateurs prédisent la chute de ce géant politique. Mais trois (3) personnes tentent de résister face au Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Un exemple que les anciens DG, ministres et PCA sous Macky.

Depuis que le duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko s’est installé, les hommes de Macky Sall se terrent. Ils sont rares ses Apéristes qui contredisent le Pastef. Beaucoup préfèrent ne pas attirer les projecteurs sur eux. Sûrement qu’il ne veulent pas être des cibles dans la traque des «délinquants» et « criminelles» présumées. Ce qui est un grand avantage pour le parti au pouvoir. Les patriotes accusent l’ancien régime d’êtra cause de la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays.

Quand bien même, des fidèles de Macky Sall mènent la résistance. D’un côté il y’a Pape Malick Ndour. L’ancien ministre de la jeunesse ne rate jamais l’occasion de trouver la petite bête dans la gestion du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko. A travers ses publication sur sa page Facebook, il démontre combien il est inquiet concernant la gestion du nouveau régime qui est dans le temps de la communication. Sur le plan économique, l’ancien ministre critique la stratégie actuelle du gouvernement qui est de contracter davantage de dettes pour rembourser les dettes existantes.

Mais il n’est pas le seul à se faire entendre. Ancien ministre qualifié de «catastrophe» sous Macky Sall, Mansour Faye sort du bois de l’autre côté. Il a fait de sa page Facebook son nouveau champ de bataille. Le beau-frère de l’ancien président ne rate plus le régime en place qui traque toutes les personnes ayant occupé des fonctions sous Macky Sall. Les dernières sorties du frère de Marième Faye Sall démontre sa nouvelle mission : tirer à boulet rouge sur le duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko.

Sur les réseaux sociaux, il a récemment dénoncé avec virulence ce qu’il qualifie de « mensonge » et de « malhonnêteté intellectuelle » de la part du gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Dans une tribune au ton ferme, il accuse les nouvelles autorités de s’approprier les réalisations de l’ère Macky Sall tout en rejetant sur l’ancien régime la responsabilité des échecs actuels. Il pointe particulièrement le cas de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Selon lui, ce projet stratégique, salué récemment par l’actuel exécutif comme un symbole de développement, a été initié bien avant l’arrivée de Sonko au pouvoir.

« Le projet a véritablement démarré sous la présidence de Macky Sall en février 2023. Il est indécent de faire croire le contraire », affirme-t-il. Et selon lui, «Pour longtemps encore les nouvelles autorités inaugureront ou lanceront les projets de Macky Sall». Une sortie courageuse que beaucoup d’anciens ministres de Macky Sall n’ose pas faire actuellement. Surtout au moment où le régime fait de la reddition des comptes leur cheval de bataille. Une traque qui fera beaucoup de «victimes» dans l’APR.

Le dernier «mackysard» à s’opposer au régime c’est le député Abdou Mbow. Il n’hésite pas à dire ce qu’il pense devant son adversaire préféré : Ousmane Sonko. «Il [Ousmane Sonko] veut installer un parti Etat, il veut installer une dictature, il veut que personne ne puisse dire son point de vue et je pense que le Sénégal n’est pas ces pays-là », voilà ce qu’il disait du premier ministre dans une émission sur la Rfm. Le parlementaire refait parler de lui en ce début de semaine. Il a fustigé l’indemnisation des victimes des événements de 2021 à 2024.

«Depuis quand c’est à un gouvernement d’indemniser des victimes de manifestations, et pas à la Justice de le faire, si elle l’a jugé nécessaire après un procès ?», s’est interrogé le député. Il soulève également une question centrale : pourquoi indemniser uniquement ceux qui ont soutenu Sonko ? Pourquoi n’indemniser que ceux qui ont été victimes dans leur soutien à Sonko, ce qui est une façon de les récompenser avec l’argent de tous les Sénégalais ?», s’interroge le député, entre autres questions qu’il a soulevées aux nouvelles autorités. Pour lui, «Valider ce fait, sans évaluation d’une commission «Vérité et Réconciliation», c’est considérer que les saccages et destructions de biens ne sont que des faits de résistance».

Voilà les hommes de Macky Sall qui portent actuellement son parti. Ils sont les rares Apéristes à oser hausser le ton face à Ousmane Sonko. Pendant ce temps, les anciens ministres et DG, créés par Macky, préfèrent faire le mort. Les plus peureux ont fui le pays. Voilà ce qu’est devenu l’un des parti les plus puissants de ces dernières années

