Horreur en Seine-Saint-Denis : Un homme massacré à coups de couteau en pleine rue

Un jeune homme de 27 ans été poignardé à mort lundi soir à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. La scène a été filmée par la vidéosurveillance au niveau du 135 boulevard Jean-Jaurès.

Sur les images, on aperçoit la victime allongée au sol et inconsciente, au milieu de la route, et son agresseur en train de l’achever à coups de couteau. Les policiers, arrivés sur les lieux vers 20H15, n’ont pu que constater le décès du jeune homme.

Les forces de l’ordre ont interpellé le suspect allée de Chartres, à quelques centaines de mètres, alors qu’il venait d’être pris en charge par les pompiers. Un couteau et une machette ont été découverts à proximité de lui. Cet homme de 39 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Getting stabbed to death is part and parcel of living in a multicultural city.

In Livry-Gargan, a suburb of Paris, a 27-year-old man was fatally stabbed in the middle of a road tonight. No doubt the French media will blame the crime on the knife itself. pic.twitter.com/5X2PGlNmwd

— Lambrusco (@lambruscov) February 4, 2025