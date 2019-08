Lorsque le président a supprimé la primature après sa victoire de février 2024, il avait cru bon de travailler en mode fast tract avec des ministres compétents. Mais depuis qu’il les a nommés, ces derniers ont fait montre d’une nullité extraordinaire. Pour certains allant jusqu’à méconnaitre le département dans lequel ils travaillaient et pour d’autres, faisant carrément preuve d’incompétence et d’incapacité flagrantes. Et ces ministres qu’on peut qualifier de nullard ont causé beaucoup de retard au président de la république, accumulant des dossiers que la défunte primature réglait en un temps record. Des dossiers incomplets, projets et programmes inachevés. Tous s’accumulent sur la table du Prési qui est obligé de faire leur boulot…

Alors un réaménagement s’impose. Et le président va d’abord virer les incompétents et les nuls. Et ensuite mettre les bonnes personnes qu’il faut à la place de ces nuls. Et enfin il va changer de poste les compétents incompatibles avec leurs postes.

Voici les ministres que Macky doit virer à la rentrée…

Le premier à virer est incontestablement le ministre de l’Elevage et des Productions animales Samba Ndiobène KA. Il n’a pas du tout assuré avec la Tabaski, son premier challenge. Il s’est plus investi lors de cette tabaski que lors de la grippe équipe et de la zoonose qui s’était déclaré dans le monde rural. Cet homme se prend plus pour un éleveur de moutons qu’un ministre de l‘élevage.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural Moussa Baldé

Voilà un ministre qui se complaît dans la bêtise. Devant une grosse inquiétude comme la rareté des pluies, Monsieur le ministre trouve la manière absurde de positiver la situation : « Il y a certes un retard dans l’installation de l’hivernage. Mais nous espérons que ce retard ne va pas considérablement affecter l’hivernage » disait le ministre

Moussa Baldé lors de sa visite à Ziguinchor où il est invité par ‘’Djenkou Fouladhou’’, une association qui regroupe l’ensemble des ethnies ressortissants du Fouladhou qui organisait le week-end dernier une conférence sur ‘’L’utilisation des biofertilisants dans l’agriculture et l’environnement’’.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Le tout nouveau ministre des « universités » et des « étudiants », Monsieur Cheikh Oumar HANNE est l’un des plus gros absents de ce gouvernement…il est malade et vient d’être victime d’un sévère AVC qui lui nécessite des soins réguliers en France. Et pourtant ce ministère a besoin d’un ministre en permanence sur le terrain car les étudiants n’attendent pas ; ils cassent tout.

Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération

Monsieur Amadou HOTT, le remplaçant de Amadou Ba à l’économie est un vrai « farceur ». Economiste de son état, il voulait juste le titre de ministre pour se lancer à l’international et occuper un jour le poste de patron de la BAD d’où il vient. Il l’a obtenu ce titre et maintenant il ne fait plus rien. Il n’a proposé ni réforme ni plan. Il ne fait que recevoir des dons fait à l’état du Sénégal. Macky doit le renvoyer dans ses organismes internationaux ou il retrouve ses « potes ».

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Me Malick SALL ou « Max-la-Gaffe ». Il est le roi des bêtisiers. Ses sorties sont toujours hasardeuses et il réagit après coup. Dans les affaires Adama Gaye et Guy Marius Sagna, il a méprisé la présomption d’innocence des suspects en parlant de ne « rien laisser passer » s’il s’agit des injures au chef de l’Etat.

Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications

Madame Ndèye Tické Ndiaye DIOP est le porte-parole du gouvernement mais la plus nulle depuis 1960…Que de fautes dans les communiqués du Conseil des ministres. Elle fait faire un double boulot au ministre secrétaire général du Gouvernement Maxime Jean Simon qui est obligé de reprendre les communiqués. Et sur le plan des télécommunications, aucune innovation. L’économie numérique, elle n’en a jamais parlé…

La rédaction de xibaaru