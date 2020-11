Les œuvres de Cheikh Moussa Kamara bientôt éditées en français, en anglais et langues nationales

Ce comité scientifique qui vient d’être installé en présence du khalif de Cheikh Moussa Kamara, compte en son sein 11 membres composés d’éminents Professeurs et chercheurs d’université du Sénégal, d’Egypte, des Etats Unis et de la France.

Selon le Président du comité scientifique pour la sauvegarde et la vulgarisation des écrits de Cheikh Moussa Kamara, vu la dimension de l’homme et les oeuvres qu’il a réalisées, « il serait indigne pour l’intelligencia intellectuel du Sénégal et de l’Afrique de voir les écrits de Cheikh Moussa Kamara se détruire ou s’autodétruire au fil du temps et que les gens n’aient pas profité des sciences developpées dans ces manuscrites », indique le Pr Abdoul Malal Diop.

Pour sa part, Docteur Mohamed Said Ba vice Président du comité scientifique précisera qu’il serait illusoire qu’une léthargie s’installe: « une fois que les membres de ladite commission ne seront plus de ce monde,

ce comité scientifique permanent va travailler sur toutes les oeuvres de Cheikh Moussa Kamara de génération en génération en les éditant en arabe, en anglais, en français et en langues nationales wolof et pular », fait-il savoir.

Ainsi, le comité scientifique permanent sera élargi à toutes les éthnies du Sénégal et à tous les cadres de haut niveau du Sénégal et de la Diaspora.