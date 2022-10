Les projets et programmes du ministère de l’urbanisme évalués

Le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, monsieur Abdoulaye Saydou Sow, a ouvert, ce lundi 24 octobre 2022, l’Atelier d’évaluation et de planification des projets et programmes du Ministère pour l’exercice 2022- 2023.

Les nouvelles approches de planification concernant la gestion des finances publiques impliquent une adaptation des services concernés pour une meilleure harmonisation et une transparence dans leur exécution.

A cet égard, le MULHP, pour faire face à ce changement de paradigme, s’est fixé des objectifs qui sont déclinés dans sa nouvelle Lettre de Politique sectorielle et de Développement à travers ses programmes suivants :

– Pilotage, Gestion et Coordination administrative ;

– Aménagement et Développement urbains ;

– Logement, Construction d’Infrastructures et Equipements publics ;

– Cadre de vie

Les travaux de cet atelier permettront pour chaque Direction et Service, d’évaluer les réalisations enregistrées en 2022 et de valider un plan d’action pour l’exercice 2023.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre Abdoulaye Saydou Sow s’est félicité de la participation de toutes les parties prenantes : organes délibérants, Directions générales, directions, conseillers techniques, projets, cellules, divisions régionales, etc.

Le Ministre a ajouté que « cet atelier est une tribune privilégiée pour une meilleure organisation, gage d’efficacité et d’efficience pour plus de performance et d’impact », en droite ligne avec les orientations et directives du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, déclinées dans le Plan Sénégal Emergent (PSE).

Abdoulaye Saydou Sow a conclu en prévenant ses services, notamment sur le programme 100 000 logements : « Nous sommes attendus au tournant, l’heure de la délivrance a sonné et nous devons trouver les meilleures combinaisons possibles, pour une production à grande échelle de logements ».