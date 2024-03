Revue de presse…Les quotidiens commentent le dernier remaniement

La livraison des quotidiens de ce samedi 09 mars 2024, revient largement sur la nouvelle équipe gouvernementale dont la composition a été rendue publique hier par le Premier ministre Sidiki Kaba.

Le nouveau gouvernement de 34 ministres est marqué essentiellement par cinq départs et trois retours ainsi que la fusion de certains départements ministériels comme l’Economie et les finances, l’Education nationale et l’Enseignement supérieur.

Les quotidiens se sont notamment attardés sur le retour de Mankeur Ndiaye aux Affaires étrangères et de Mouhamadou Makhtar Cissé au ministère de l’Intérieur en charge de l’organisation de l’élection présidentielle du 24 mars prochain.

“De 39 à 34 ministres, Macky compresse son dernier gouvernement”, titre à sa une Vox Populi.

Le journal le Quotidien analyse pour sa part “les dernières cartes de Macky”, en faisant allusion à la nouvelle équipe gouvernementale ET en barrant à sa une “les proches d’Amadou (Ba) virés”.

La même publication constate que “les partis de gauche sont hors du gouvernement”. De même fait-il observer, “les partisans du report (de la présidentielle) sont renforcés, avec la création de super ministères”.

Le journal L’OBS préfère analyser “les calculs derrière ce remaniement”, en relevant “un coup de balai” pour l’ancien Premier ministre, prétextant que “les ministres proches d’Amadou Ba sont écartés”.

Le Soleil a ouvert ses colonnes au Premier ministre Sidiki Kaba qui dévoile “les priorités de son gouvernement dont une bonne organisation de l’élection présidentielle”.

A ce titre, le journal Enquête a fait le portrait du nouveau ministre de l’Intérieur en charge de l’organisation de la présidentielle, en parlant d’un “réformateur, travailleur et post-moderne”.

Précédemment directeur de cabinet du président de la République, il a été nommé, hier, ministre de l’Intérieur, en remplacement de Sidiki Kaba qui a hérité de la Primature, après le départ d’Amadou Ba, candidat de la coalition BBY à l’élection présidentielle du 24 mars prochain.

Vox Populi a aussi mis le curseur sur un “inspecteur général d’Etat pour organiser la présidentielle”.

Mouhamadou Makhtar Cissé aura la charge de l’organisation de l’élection présidentielle dans “des conditions tumultueuses et stressantes, du fait du temps très court et de la demande insistante de la société civile, d’une bonne partie de l’opposition et des candidats qu’une personnalité neutre soit nommée à la tête du ministère de l’Intérieur chargé de l’organisation de l’élection”, commente le même journal.

“Nommé au ministère de l’intérieur, Makhtar Cissé hérite de la patate chaude”, renchérit WalfQuotidien.

