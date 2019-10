Les raisons du renvoi de Ibrahima Sall de la Sicap…

« Nommé en novembre 2012 à la tête de la Sicap après un passage pas du tout réussi au ministère de l’Éducation, Ibrahima Sall a toujours réussi à rester à son poste. Son engagement politique à la tête de son minuscule mouvement Model aux côtés de Macky Sall et son ancrage religieux mouride à Darou Mousty lui avaient certainement permis de sauver sa peau. Seulement, l’homme peinait à afficher des résultats probants à la tête de l’une des plus grandes entreprises publiques du pays. Les chantiers de la Sicap Rue 10, de Grand Mbao et ceux annoncés du Lac Rose peinent, bien que lancés en grande pompe, à sortir de terre ou à être achevés et les nombreux souscripteurs à ces logements n’ont jamais pu disposer de leur toit. Malgré cette absence de résultats, Ibrahima Sall a réussi à trôner six ans à la tête de la Sicap. Une structure qui était parmi les plus dynamiques du secteur des Btp au Sénégal et qui, hélas, sous Ibrahima Sall, n’a cessé de végéter. N’est-ce pas Mme le directrice commerciale Méry ? », lit-on dans les colonnes du quotidien « Le Témoin » dans sa parution du jour.