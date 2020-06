Les transhumants défendent mieux Macky que Faucons et apéristes jaloux

Nominations de Moussa Sy, d’Abdou Fall et d’autres : Les faucons de l’APR et de la République se moquent de qui ?

Au sein de l’Alliance pour la République (APR), l’on s’entredéchire. Après qu’ils sont entrés en une courte période en hibernation à cause de la crise liée au Covid-19, et aussi de par le consensus, qui est en train de voler en éclats, autour du Chef de l’Etat Macky Sall, les faucons de la République et de l’APR reprennent du service. Les faucons se remettent à leur jeu favori, attaquent qui ils veulent au sein du gouvernement parce qu’ils se sentent investis de la mission de décider du destin du peuple sénégalais en entier. De quelle légitimité, tirent-ils tout cela ? Certainement pas du peuple sénégalais.

Voilà des charlatans qui se sont réveillés un beau jour pour se dire les yeux et les oreilles du Chef de l’Etat pour pouvoir tenter et réussir toutes sortes de leurs coups fourrés. A la place du Chef de l’Etat, ils se font passer pour des faiseurs et défaiseurs de rois. Ils ont une seule et même stratégie. Se faire passer comme étant les seuls qui peuvent faire nommer ou faire partir un ministre du gouvernement. Tout membre du gouvernement ou toute personnalité de la République qui entre dans leur ligne de mire, est aussitôt victime d’une funeste campagne, le faisant passer comme étant en train de lorgner le fauteuil du Chef de l’Etat.

Le disque devient rayé. Il leur faudra le changer. Ce sont ces mêmes faucons qui, aujourd’hui veulent s’offusquer de nominations d’hommes politiques à des postes de Président de Conseil d’administration à la tête de sociétés nationales par le Chef de l’Etat Macky Sall. Pourtant, ces hommes que l’on veut qualifier de « transhumants » alors qu’ils n’ont pas rejoint l’APR, sont venus et ont accepté de soutenir le Chef de l’Etat dans sa campagne en 2019 pour sa réélection.

Des hommes qui n’hésitent à défendre mieux le Chef de l’Etat, que tous ces faucons dont les activités pour préserver leurs intérêts passent devant ceux de ce dernier dont ils prétendent défendre les actions. Finalement, de qui se moque-t-on ?

Rappelons ces nominations qui suscitent la colère des faucons jaloux et Apéristes rancuniers

« Monsieur Abdou FALL, ancien ministre est nommé Président du Conseil d’Administration de la société APIX SA, en remplacement de Monsieur Chimère DIOP »

« Monsieur Moussa SY, Administrateur de société, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société nationale du Port Autonome de Dakar (PAD), en remplacement de Monsieur Amadou KA »

