Macky doit chasser les faucons du Palais…et virer leurs complices

Les faucons reprennent service : Le temps de se débarrasser d’eux pour de bon

Les faucons ont encore repris service. Les intrigues, coups bas opérés vont encore être le décor du paysage politique. Sous le régime du Président de la République Macky Sall, le Sénégal est-il appelé à vivre éternellement un tel scénario. Les Sénégalais sont lassés, sont choqués de voir un groupuscule d’individus sans aucune légitimité populaires, se mettre à dicter leurs lois, à retenir toute une République en otage.

Ces faucons ainsi que le Directeur général de Dakar Dem Dikk Me Moussa Diop comme s’il sent le coup venir, vont encore polluer la guerre contre la covid-19 et déranger le Président de la République Macky Sall. Plus aucun Sénégalais ne peut accepter de vivre éternellement cette situation où c’est un groupuscule qui règne sur la République. Ceci est inacceptable.

Il y a même de l’insulte et du mépris à l’endroit du peuple sénégalais qui se sent de plus en plus vexé. Vexé de voir des gens dont on ignorait leurs existences jusqu’ici, et que l’on attendait sur un autre terrain, profiter des responsabilités qui leur sont confiées par le Président Macky Sall, pour se livrer à du chantage et à passer leur temps à monter toutes sortes d’intrigues et de coups bas. Comme si, la situation que traverse le Sénégal en ce moment, ne nous impose à avoir les regards ailleurs.

L’heure est grave. Les intrigants, comploteurs doivent être mis hors de la vue des Sénégalais. Et, c’est le Président de la République Macky Sall qui se trouve interpellé au premier chef. La République en a vraiment assez de ces complots et coups bas que l’on connait sous son régime.

Mettre hors d’état de nuire en cette période de crise pour le Sénégal tous ces intrigants devient une œuvre très salvatrice.

La rédaction de Xibaaru