Les travailleurs de l’ASECNA menacent d’aller en grève

L’intersyndicale des travailleurs de la représentation de l’ASECNA au Sénégal tient à porter à l’attention de l’opinion publique nationale les risques certains de perturbations qui planent sur le secteur de l’aviation civile et des transports aériens du Sénégal.

Depuis plusieurs semaines des conciliabules ont été menés et entretenus, par nos soins, avec les autorités du secteur. Des correspondances administratives formelles ont été adressées à qui de droit. Toutes ces actions, inscrites au chapitre du dialogue social tant prôné et érigé en méthode de gouvernance par le Président de la République, n’ont guère permis de traiter les réclamations légitimes et légales des travailleurs. Pire les autorités ont fait dans le dilatoire et ont sciemment rompu le dialogue en ne daignant même plus répondre aux adresses écrites qui leur sont destinées. Face à ce manque de considération flagrant et à cette expression manifeste de discourtoisie, l’intersyndicale désigne ipso facto les autorités administratives comme les seuls et uniques responsables des probables troubles qu’encoure le secteur aéroportuaire.

Les réclamations concernent généralement les conditions de travail mais particulièrement il s’agit d’une opposition ferme et non négociable à une diminution de la rémunération des travailleurs que nous représentons. À l’heure où le gouvernement a entrepris une série de mesures visant à maintenir le pouvoir d’achat à un niveau supportable face à l’inflation induite par les crises de la COVID-19 et le conflit militaire en Europe, il nous est impensable d’accepter une ponction sur la rémunération.

L’intersyndicale des travailleurs de la représentation de l’ASECNA au Sénégal, d’une part ayant épuisé tous les recours du partenariat social, d’autre part en assumant entièrement sa responsabilité d’organisation syndicale informe qu’un mot d’ordre de port de brassards rouges a été décrété et un préavis de grève sera émis au cours de la semaine prochaine.