Les trois (3) victoires sans triomphe de Sonko…sur l’État

La guerre judiciaire entre Ousmane Sonko et l’État du Sénégal est loin de connaître son épilogue. Dans ce combat sans fin, le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a quand même remporté trois victoires. De quoi démontrer que la justice sénégalaise est loin d’être à la solde du président Macky Sall comme le prétendaient certaines langues pendues. Mais les Patriotes s’enjaillent pour rien. Le maire de Ziguinchor a remporté une bataille. Et non la guerre. Il a du pain sur la planche s’il veut retrouver une once de ses droits civiques.

Ousmane Sonko fait voir de toutes les couleurs au régime de Macky Sall. Leader de l’opposition radicale, il hante le sommeil du pouvoir. Même en prison, le patriote en chef demeure un véritable problème pour le «système». Il est en train de gagner toutes les batailles judiciaires qu’il a entrepris pour participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Cette justice, que lui et ses partisans n’ont cessé d’attaquer, leur a donné deux fois raison sur l’État central. Ce qui prouve qu’elle est indépendante contrairement à ce que les grandes gueules ont voulu faire croire.

En effet, les avocats de Sonko avait saisi le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor pour que leur client soit remis sur les listes électorales. Ce après que la Direction Générale des Élections (DGE) ait refusé à Ayib Daffé les fiches de parrainage du maire de la capitale du Sud. Statuant en premier et en dernier ressort sur cette affaire le 12 octobre dernier, le président du tribunal avait demandé à ce que Sonko, placé sous mandat de dépôt depuis le 31 juillet dernier pour huit chefs d’accusation dont « appels à l’insurrection et complot contre l’autorité de l’Etat », soit rétabli sur les listes.

Mais cette décision sera cassée par la Cour suprême. La haute juridiction avait décidé d’annuler cette décision du juge Sabassy Faye et renvoyé le dossier au niveau de la Cour d’appel de Dakar. Sauf que là, ce sera une nouvelle victoire du leader de l’opposition radicale. Le juge du tribunal d’instance hors classe de Dakar a annulé la radiation d’Ousmane Sonko des listes électorales. Une décision qui rejoint celle de son collègue de Ziguinchor demandant la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes pour sa participation à l’élection présidentielle.

Même la CENA (Commission Électorale Nationale Autonome) a donné raison à Sonko. Avant son éviction, Doudou Ndir avait demandé au ministère de l’Intérieur de rétablir l’opposant radical sur les listes électorales et de lui délivrer des documents essentiels pour sa candidature à la présidentielle de 2024. Chose que la DGE n’a toujours pas fait. Tanor Thiendella Fall oppose toujours son véto sur la participation de Sonko à la participation à la course du 25 février. Un refus qui fait grincer des dents du côté de l’ex parti Pastef.

Mais les patriotes savourent et célèbrent leurs triples victoires. Même avec toutes ces décisions favorables, Sonko ne peut pas être candidat. La loi électorale se dresse devant lui. Le patriote en chef a beau gagner les batailles judiciaires, il ne sera pas candidat pour 2024. Avec sa condamnation dans les affaires Sweet Beauté et Prodac, le code électoral l’exclut de la compétition. Et pas seulement lui, tout candidat issu de Pastef ne va passer les dernières étapes. En dissolvant Pastef, l’Etat a fermé la porte aux candidats Sonko.

Alors Ousmane Sonko a gagné sans pour autant triompher. L’Etat mène toujours la danse dans cette affaire. La preuve, les avocats de l’Etat ont décidé de faire appel de la décision du Tribunal de Dakar. Cette procédure va prendre du temps au point que le maire de Ziguinchor n’aura pas le temps de poser le moindre acte. L’État a un délai de 10 jours pour faire appel à la Cour suprême. Après cette démarche, il faudra environ une semaine pour obtenir le verdict. Par conséquent, le dernier jour de dépôt des parrainages, fixé au 26 décembre, sera dépassé. En conséquence, la candidature de Sonko sera forclose.

Ousmane Sonko n’a pas vraiment gagné dans son bras de fer contre l’État. A tous les coups, le leader de l’ex Pastef ne sera pas candidat. Il a hypothéqué son avenir politique en se lançant dans un combat perdu d’avance. La seule chose dont il devrait se préoccuper, c’est de trouver le moyen de se soustraire de la justice. Les chefs d’accusation retenus contre lui peuvent lui valoir des années de prison.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru