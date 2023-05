Les zones d’ombre du véritable projet de Pastef

Après lecture des statuts du Pastef y compris son préambule, suivie de la sortie polémique dans les médias de Maitre Ngagne Demba Touré Cadre audit Parti, des zones d’ombres sur les véritables motivations du Pastef refont surface. Et l’on se rappelle forcément, de la pertinente analyse du Dr cheikh Tidiane Gadio à l’Assemblée Nationale lors du vote de la loi portant réaménagement de notre arsenal juridique en matière de terrorisme. Réaménagement rendu obligatoire du fait de l’expansion du terrorisme dans notre sous-région.

Allant plus loin le Dr Gadio confirmera la présence sur notre sol de réseaux Dormants des djihadistes prêts à semer le chaos au Sénégal et leur projets de désacralisation de certains foyers religieux dont principalement la ville Sainte de Touba. De brillants politologues connectés sur la géopolitique ont confirmé ce qui précède et sans porter de gants ils ont confirmé les connexions de PASTEF avec ces Djihadistes dénommés les frères musulmans qui les ont soutenus matériellement lors de la mise sur pied de ce parti , à l’université CAD de Dakar pour être plus précis. Curieusement, dans leurs toutes récentes sorties sur les réseaux sociaux, et parlant du climat politique tendu au Sénégal, Alioune Tine et Ousmane Sonko ont, À L’UNISSON, fait allusion à une probable attaque de djihadistes présentes à nos frontières(?). Menace d’un politicien coincé par des ennuis judiciaires ou tout simplement chantage d’un vil rentier de la tension? C’est intrigant.

Donc, plusieurs années après la création du Pastef, le Président Maky Sall étant un chef d’État extrêmement réseauté et renseigné, dispose de tous les renseignements relatifs à ce Parti. Mais dans un contexte géopolitique chargé de menaces Djihadistes dans notre sous région et de l’obligation de disposer de infrastructures solides pour protéger nos plateformes pétrolières et gazières, le Chef de l’État a préféré continuer de doter nos FDS d’une gamme d’armement lourd à la pointe de la technologie et extrêmement couteux et recruter en NOMBRE suffisant de militaires professionnels prêts sous tous les angles à faire face à n’importe quel envahisseur. Le défilé de 4 avril 2023, lui ayant donné l’occasion de le prouver.

Donc, les violences répétitives ayant causé des dizaines de morts , ajoutés aux discours haineux, ethnicistes et insultants de Ousmane Sonko et la récente profanation de la mosquée de la Sainte Ville de Touba et les dégâts considérables qui y ont été perpétrées par Sonko en personne et ses ouailles confirment ce qui précède en ce qui concerne le Pastef.

Il s’y ajoute les appels insurrectionnels que Ousmane Sonko assume, ne cachant plus son désir d’en découdre avec le Pouvoir pour faire éclipser ses déboires judiciaires pouvant sonner la fin brutale de sa carrière politique.

Alioune Tine, Seydi Gassama et Birahim Seck les têtes de file de la Société civile bien au fait de ce tout cela ont, en véritables rentiers de la tension, hypocritement ignoré ce qui précède et pris fait et cause pour Ousmane Sonko, donc prêts à l’encourager pour créer les conditions d’une guerre civile. Qu’est-ce-que Sonko leur a donné ou promis en échange ? Autant d’imbrogrilo qui hante l’esprit de bon nombre de nos compatriotes non connectés aux enjeux géopolitiques et géostratégiques de l’heure.

Mame Seyni ba Cissé

Gestionnaire comptable

A la retraite