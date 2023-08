L’État doit 4 milliards aux repreneurs de l’UGB

La situation est loin d’être reluisante au sein de l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, surtout pour les repreneurs. Ces derniers ont du mal à rentrer dans leurs fonds. Ce qui a irrité le président de la Commission sociale (Comsoc) des étudiants, Souleymane Diallo qui a déploré la qualité des repas servis.

Cette situation s’explique, selon lui, par la dette de plus de 4 milliards de Fcfa que l’Etat du Sénégal doit aux repreneurs des restaurants qui rencontrent d’innombrables difficultés pour servir de bons mets. M. Diallo a interpellé le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, son collègue des Finances et du Budget ainsi que le président de la République. Les repreneurs ne peuvent plus assurer un bon service, faute d’argent.

A l’en croire, la dette de l’Etat plombe la qualité du service des restaurants et met en péril la santé des étudiants qui préfèrent parfois aller dans les boutiques pour manger. Et pour éviter le chamboulement du calendrier de l’année prochaine, Souleymane Diallo et ses camarades avertissent les autorités.

Ils plaident pour que des mesures soient prises afin de régler ce problème définitivement. Il rappelle qu’en octobre 2021, l’Université Gaston Berger avait repoussé la date d’ouverture à cause d’une dette d’un milliard dus aux repreneurs. En tout cas, les étudiants ne sont pas prêts à accepter, ditil, que la date de la rentrée académique soit encore repoussée à cause d’une dette.